Sin vacunas al día: los seis constituyentes por los que se limitó el aforo de la ceremonia de cierre de la Convención

“Si pidiéramos pase de movilidad, podríamos meter a todos los que quepan. Es una discusión que se ha dado desde el principio, cuando empezó la Convención, pero se decidió no hacer exigible el pase de movilidad (...). Entiendo que hay varias personas que no tienen su cuarta dosis y desconozco si hay alguna que no tenga ninguna (ríe)”.

A través de una transmisión en vivo de Instagram emitida la semana pasada, el médico y vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez (No Neutrales), abrió en la recta final del proceso constituyente una discusión que, desde julio del año pasado, solo se había dado como un rumor de pasillo: ¿cuántos convencionales hay que no están vacunados?

Domínguez planteó la falta de vacunación como argumento para reducir el aforo en la ceremonia de cierre de la Convención del próximo 4 de julio en la sede de Santiago del Congreso Nacional, en la que se le hará entrega del proyecto de nueva Constitución al presidente Gabriel Boric. Esta fue la razón que en un principio se esgrimió para justificar la decisión -posteriormente rectificada- de no invitar a los expresidentes de la República al evento.

Al consultar a cada colectivo por separado, este medio pudo consignar que, internamente, se cuentan al menos a seis convencionales que tienen su esquema de vacunación incompleto o que derechamente no lo tienen.

Aunque sin revelar quiénes, desde la Coordinadora Plurinacional -que reúne a representantes de la ex Lista del Pueblo- confirman que hay al menos dos convencionales sin su esquema de vacunación completo.

Una es la trabajadora social Elsa Labraña, quien -de acuerdo a miembros de su colectivo y cercanos- no se ha inoculado ninguna dosis de la vacuna contra la Covid-19. Según ella ha argumentado, no se ha vacunado porque considera que es su cuerpo, que nadie puede incidir en su decisión y la inoculación es de carácter voluntaria.

Cercanos a ella recuerdan que no pudo participar en una actividad en Antofagasta, durante la segunda salida regional de la Convención en el mes de mayo, pues no la dejaron entrar por no contar con su pase de movilidad.

En todo caso, no contar con ninguna de las dosis no fue un impedimento para que la convencional pudiera viajar hasta Guatemala la semana pasada. Esto debido a que, según las definiciones del ministerio de Salud guatemalteco, basta contar con una PCR negativa para entrar al país.

Convencional Elsa Labraña (Coordinadora Plurinacional) en Guatemala.

La otra convencional de ese colectivo es Ivanna Olivares, quien -según diversas fuentes de la Convención- tampoco está vacunada. Contactada por este medio, Olivares explicó que prefiere “reservar la información” que tenga que ver con su salud.

En el caso del Colectivo del Apruebo, sostienen que no llevan el registro de quiénes de sus convencionales tienen su esquema de vacunación completo. Sin embargo, el abogado y miembro de este grupo Rodrigo Logan no cuenta al menos con su cuarta dosis. En abril de este año él admitió en una transmisión de twitch que solo contaba con la primera. “No las tengo todas por flojo”, señaló en esa ocasión.

Logan -que ha optado por trabajar de forma telemática durante casi todo el proceso constituyente- fue consultado por La Tercera sobre si avanzó en su esquema de vacunación, pero prefirió no especificar. En todo caso, aunque sí hubiese avanzado, a la fecha podría contar sólo con la segunda dosis, pues se exige una ventana de seis meses entre cada refuerzo.

En tanto, desde diversos colectivos, comentan que una convencional independiente tampoco estaría vacunada.

Cabe destacar que, en julio del año pasado, Labraña se abstuvo en la votación de la toma obligatoria de PCR en la Convención en julio del año pasado, mientras que Olivares y Logan fueron parte de los 56 convencionales que votaron en contra de la medida.

En el caso de Movimientos Sociales Constituyentes, reconocen que a tres convencionales les falta la cuarta dosis, y uno de ellos ha argumentado al interior del colectivo que no ha podido ponérsela debido a las exigencias del trabajo territorial que han desarrollado desde hace semanas.

Los colectivos Chile Digno y Pueblo Constituyente fueron consultados al respecto. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no confirmaron cuántos de sus representantes cuentan con el esquema completo de vacunación. Desde el último de ellos, un convencional señaló que no llevan un registro al respecto porque “es algo personal”.

Consultada sobre los convencionales sin su esquema de vacunación completo, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales), sostuvo en un punto de prensa: “No tenemos un catastro, pero es bastante probable que no todos tengan su pase de movilidad al día, porque hemos estado trabajando arduamente (...). De todas maneras, estamos a la respuesta de la Seremi de Salud, quien nos va a dar las indicaciones correspondientes acorde a la normativa sanitaria”.

En efecto, la Seremi de Salud se comprometió a apoyar al órgano constituyente en la determinación del protocolo del acto de clausura. Desde la entidad se sugerirá, además, si será necesario exigir pase de movilidad o PCR negativa. En todo caso, desde la mesa señalan que son ellos quienes tienen la última palabra y quienes decidirán las exigencias para el ingreso.

En consideración que no todos están vacunados, exigir una PCR negativa para asistir es una de las opciones que barajaba la mesa directiva desde la semana pasada para el ingreso a la ceremonia del 4 de julio.

Los colectivos vacunados

A diferencia de los convencionales mencionados anteriormente, desde la mayoría de los colectivos de la Convención afirman que todos sus integrantes cuentan con su cuarta dosis. “La totalidad de nuestro colectivo, entiendo, está vacunada. No ha sido nunca un impedimento para que alguno de nosotros participe de una actividad oficial”, dijo Maximiliano Hurtado (Colectivo Socialista).

“Más allá de la libertad que cada uno tiene (...), entendemos que el proceso histórico que vivimos requería de todo nuestro esfuerzo, de la asistencia presencial (...). Por lo tanto, cumplir con los protocolos sanitarios es un acto de responsabilidad con la importante labor que desarrollamos”, agregó el convencional socialista.

Asimismo, desde los colectivos RN-Evópoli-IND y UDI señalan que todos tienen su pase de movilidad al día. Manuel José Ossandón (RN-Evópoli-IND) dijo: “Debemos dar el ejemplo. En ese sentido, me parece inaceptable que haya convencionales que no tengan el esquema de vacunación completo. Nosotros debemos predicar con el ejemplo y ser los primeros en cumplir. Si vamos a tener un acto masivo de cierre, aquellos que no tienen su pase de movilidad, no debiesen asistir”.

Este también es el caso del Frente Amplio. Giovanna Roa (FA) consultó con el grupo y confirmó que están “todos y todas con esquema de vacunación al día”. Lo mismo afirmó Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche), en nombre de los nueve escaños reservados que no forman parte de de la Coordinadora Plurinacional.

Desde Independientes Nueva Constitución, el convencional Javier Fuchslocher (INC) dijo: “Todos los convencionales de INC tienen sus pases de movilidad al día, tal y como lo exige la normativa sanitaria. Yo les llevo el registro”. El más joven de ese colectivo, Guillermo Namor (26), subió una foto a redes sociales el 13 de junio en que señala haber recibido la cuarta dosis.

Si bien la Unidad de Cuidados de la Convención -a cargo de la enfermera Constanza Valdebenito- hizo un registro de los pases de movilidad de los convencionales, desde un comienzo éste fue de carácter voluntario. Por lo mismo, que un constituyente no esté en la lista no implica necesariamente que no esté vacunado. En el Congreso Nacional, en tanto, solo se le exige pase de movilidad a visitas y funcionarios: los legisladores están exentos de presentarlo, pero se les sugiere tener su esquema de vacunación completa y, en caso contrario, se les exige un examen de PCR semanal.