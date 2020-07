¿Son excluyentes el bono de $500 mil y el retiro del 10%? El suspenso que se instaló antes de la votación en la Cámara

“Usted dice que el Estado se va a meter la mano en el bolsillo pero, ¿lo hará independientemente de lo que pase en el Congreso?”.

Cuatro veces le hicieron esa pregunta ayer en la noche al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en entrevista con CNN Chile. Sin embargo, eludió entregar una respuesta afirmativa o negativa. Minutos más tarde se le consultó lo mismo en TVN y se repitió la escena.

La omisión de Briones dio pie para que, entre ayer en la noche y hoy en la mañana, se dieran varias interpretaciones respecto a qué pasaría con el plan para la clase media anunciado ayer por el Presidente Sebastián Piñera en caso de que hoy se apruebe tanto el retiro del 10% como la creación de un fondo solidario que se sostendría tanto con aportes de los trabajadores como del Estado para financiar “complementos de pensiones” a raíz del retiro.

De hecho, fueron varios los parlamentarios -mayoritariamente de oposición pero también del oficialismo- quienes valoraron las medidas del gobierno ya que, agregaron, “la gente podrá elegir”: o recibir el bono de $500 mil pesos anunciado ayer o complementar eso con el retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Consultado por este tema ayer, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló a TVN que “hay que decirle a la gente la verdad” y recordó que el monto que se acordó con la oposición para las ayudas económicas en pandemia fue de 12 mil millones de dólares. Por eso, según los cálculos oficialistas, si se aprueba el fondo solidario, el Fisco tendría que desembolsar más de 18 mil millones de dólares.

“Fue celebrado por todo el mundo llegar a un acuerdo con la oposición (...) Esos 18 mil millones es mucho más que los 12 mil del otro acuerdo. Vamos a tener que escoger qué financiar. No hay ninguna campaña del terror”, comentó el jefe de gabinete de La Moneda ayer.

Lo cierto es que hoy en Chile Vamos se interpretaron los dichos de Blumel y las omisiones de Briones como una “estrategia” para así dejar en “suspenso “el tema y lograr que, al menos, se rechace en la Cámara el artículo que crea el fondo solidario. Asimismo, fuentes de Palacio aseguraron en privado a La Tercera PM que dentro del comité político no se ha tomado ninguna decisión sobre qué pasará con el plan para la clase media -que fue anunciado ayer y hoy se ingresó en la mañana el proyecto del bono de $500 mil pesos- en caso de que la oposición tenga éxito en la votación de hoy.

Esto, porque el proyecto que consta de tres artículos hoy se vota por separado. Por eso, según los cálculos que se hicieron hoy en la mañana en Chile Vamos, solo se aprobaría el retiro del 10% y no la creación del fondo solidario. Por lo tanto, no habría un desembolso fiscal.

De igual forma, desde Hacienda señalaron que de llegar a aprobarse un artículo o los dos, habría un gran desembolso fiscal y que se “caerían” varias medidas del gobierno.

Consultado por el tema, el presidente de RN, Mario Desbordes señaló que no son compatibles ambas cosas. “El proyecto contempla constituir un fondo que va a costar 20 mil millones de dólares, entonces, este proyecto no respetaría el acuerdo al que se llegó con la oposición hace algunas semanas atrás. Lo dejaría completamente inviable. No sería posible gastar los 12 mil millones de dólares que se acordó con la oposición y, al mismo tiempo, lo otro”, comentó.

En la misma línea, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, señaló que “espero que hoy no se apruebe nada en la Cámara porque esto va a generar un problema no solo para las ayudas económicas del gobierno sino que también para la reactivación”.

Asimismo, la diputada y jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann señaló que “el daño fiscal del retiro hace absolutamente inviable las dos opciones”. “Es absurdo que la izquierda crea que la gente se rasca con sus propias uñas, por lo tanto me parece razonable que el gobierno cree esta alternativa para la clase media en que no descartamos incluso seguir mejorándola”, agregó.

Sin embargo, varios dirigentes de Chile Vamos comentaron en privado que esperan que “pase lo que pase hoy” en la Cámara el gobierno ingrese a la brevedad las medidas anunciadas ayer para la clase media. Para algunos, sería “grave” que se eche pie atrás a un anuncio presidencial.

El diputado y jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba dijo que el plan para la clase media “ya es un compromiso” y que “hay que ejecutarlo de todas maneras independiente del resultado de hoy”.

La oposición acusa “campaña del terror”

Para la oposición, en tanto, la estrategia del gobierno fue calificada como una “campaña del terror”. “El ministro Briones se equivoca al ejercer indirectamente una presión señalando que son alternativas excluyentes. Porque hoy se podría aprobar el derecho a retiro del 10% y no aprobarse el fondo solidario en cuyo caso no hay ningún peso de gasto fiscal”, comentó el diputado y presidente de la comisión de Constitución, Matías Walker (DC).

El diputado falangista agregó que “no hay ninguna justificación para que el gobierno amenace o realice una campaña del terror para echar atrás un anuncio de ellos. Esperaremos que el gobierno ingrese los proyectos de ley para las ayudas a la clase media y lo discutiremos en su debido momento”.

Por su parte, el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social), uno de los impulsores del fondo solidario que se vota hoy, comentó que “la gente debe tener el derecho a elegir con todas las alternativas sobre la mesa”. “Los chilenos y chilenas no son tontos y sabrán evaluar cuáles son las mejores opciones para pasar este difícil momento de angustia acogotados por las deudas. Desde mi perspectiva, todas las alternativas tienen que estar sobre la mesa. Si se aprueba hoy, debería ser una opción más junto con las ayudas que ha prometido el gobierno con excesiva letra chica que hace que muchos chilenos y chilenas queden fuera de la posibilidad de recibirla”, agregó el diputado del Frente Amplio.