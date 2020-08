“Soy absolutamente inocente y así lo demostraré”: La carta con que Ossandón pidió a RN que suspendan su militancia tras formalización

“Estimado Rafael: como te habrás informado, el Fiscal Guerra decidió formalizarme sin tomar en cuenta los antecedentes que entregamos y que eran probatorios de la falta de fundamento de la acusación que se me hace”.

Así comienza la carta que el senador Manuel José Ossandón (RN) -una de las figuras presidenciables de esa tienda- envió hoy en la mañana al nuevo presidente de su partido, Rafael Prohens, luego de que el Ministerio Público solicitara una audiencia para formalizar la investigación por el eventual delito de tráfico de influencias y donde pide que se le suspenda su militancia mientras dure la investigación en su contra.

En noviembre de 2018, el alcalde de Pirque y primo de Ossandón, Cristián Balmaceda acusó al exprecandidato presidencial de intervenir, ante los concejales de Pirque y ante él, a favor de la empresa Cavilú -dedicada a la extracción de áridos- de la que su hijo Nicolás era administrador y sin nunca haber revelado esa información.

La confirmación de la formalización de Ossandón llegó solo horas después de que ayer prestara declaración ante el jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda. Según fuentes de la Fiscalía, en su declaración, el exprecandidato presidencial negó todos los cargos en su contra, reiteró que ante Balmaceda nunca mencionó a la empresa Cavilú y que tampoco mencionó el nombre de la empresa ante el concejo municipal de Pirque.

“No voy a aceptar que una vez más por razones políticas que se anteponen a la verdad, se pretenda afectar mi honorabilidad. Soy absolutamente inocente de la acusación que se me hace y así lo demostraré. La formalización es sólo un acto de comunicación que no tiene relación con el mérito de la investigación”, escribió Ossandón en su carta a Prohens que, justo hoy, debutó como presidente de RN hasta fin de año, en reemplazo del actual ministro de Defensa, Mario Desbordes.

A su vez, la carta de Ossandón a la directiva de RN termina con la petición de suspensión para así actuar “con plena libertad” y “no mezclar al partido”. “Como siempre ha sido mi costumbre, decidí declarar en la Fiscalía aún cuando podría haber hecho uso de mi fuero. Dedicaré mis esfuerzos a demostrar mi absoluta inocencia y por esa razón quisiera poner mi militancia en suspensión para actuar con plena libertad y autonomía en mi defensa y no mezclar al partido en este lamentable episodio”, cerró el senador en la misiva.

El senador por Santiago Oriente se adelantó a una decisión que la directiva que ahora encabeza el senador Rafael Prohens habría tomado según sus estatutos. De hecho, eso se hizo en 2017 cuando se formalizó al exvicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, por el caso SQM.

“El Tribunal Supremo y los Tribunales Regionales del Partido podrán como medida preventiva, suspender en el ejercicio de sus derechos de afiliado a cualquier dirigente o militante involucrado o que hayan sido formalizados por algún crimen o simple delito”, se lee en la página 22 de los estatutos de esa colectividad.

Si es que la Fiscalía decide pedir alguna medida cautelar el día que sea formalizado, Ossandón debe ser desforado. Y la única etapa en que se puede realizar aquello es cuando la Fiscalía presente una acusación para llevarlo a un juicio oral. Esa petición se le solicita a la corte de Apelaciones de Santiago y eso puede ser apelado por el senador RN ante la Corte Suprema.

La vicepresidenta del partido, la diputada Paulina Núñez, comentó la formalización del senador. “Después de haber declarado más de tres horas fue informado que se iniciará una investigación en su contra. Hablé con él. Creo en su palabra y en su inocencia y que esta la probará en tribunales. La última vez que lo acusaron terminaron pidiéndole disculpas”, comentó Nuñez, mismo mensaje que escribió en Twitter.

En tanto, RN difundirá durante la jornada una declaración que apuntará a tres elementos: que se recibió la carta de suspensión de la militancia del senador, agradeciendo al parlamentario ese gesto como una forma de no involucrar al partido; se mencionará que, a través de su abogado -el ex fiscal Ricardo Freire-, el legislador ha presentado una serie de hechos que permitirían desvirtuar la versión del querellante; y que esperan que su situación se aclare lo más pronto posible.

“Ojalá que se investigue con la mayor transparencia. Y el Senador Ossandón va a tener la oportunidad de demostrar su inocencia. Valoramos la actitud del senador al momento de suspender su militancia en el partido. Esas son actitudes de personas valientes”, señaló Sebastián Torrealba, el jefe de bancada de diputados de RN.

Balmaceda: “La situación es incómoda, triste, pero hoy estamos en cargos públicos y tenemos que separar las cosas”

Hoy en la mañana, en tanto, cercanos a Ossandón señalaron que él ha transmitido en privado que esto es una “operación política” en su contra y que demostrará su inocencia en el juicio.

En tanto, minutos después de la confirmación de la formalización, el alcalde de Pirque y denunciante, Cristián Balmaceda, señaló a La Tercera PM que “toda la situación es incómoda, triste, pero hoy estamos en cargos públicos y tenemos que separar las cosas”.

“Cada uno tiene que ser responsable y en ese sentido nos tocó encontrarnos con esta situación incómoda que lamento mucho porque perjudica a terceros, hay una familia detrás, hijos de ambas familias, pero me parece muy bien que el proceso siga su curso”, dijo.

“Me parece bien que la justicia funcione. En ese sentido, ver que la Fiscalía se tomó casi dos años en investigar los antecedentes que se le habían entregado, tomó declaraciones a mucha gente y se tomó una definición que me parece bien. Que ahora la investigación siga su conducto regular y espero que el senador haga lo que dijo al principio de la causa: que iba a renunciar a su fuero, aunque él no lo puede hacer, pero que por lo menos ayude cuando se pida el desafuero para la formalización, él esté de acuerdo que lo permita la Corte Suprema”, comentó Balmaceda.