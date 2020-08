Ossandón: “Voy a comprobar que jamás hice ningún tráfico de influencias”

Este lunes declara como imputado en la investigación por tráfico de influencias iniciada luego que en 2018 lo denunciara su primo Cristián Balmaceda, alcalde de Pirque. Y hoy -en Canal 13- fue la primera vez que el senador RN Manuel José Ossandón salió a defenderse, asegurando que demostrará que “están mintiendo y que aquí se creó un cuento completamente falso”.

“Reconozco que no le había dado importancia a esto y no me había defendido. Pero hoy, con un muy buen abogado hemos hecho la cuadratura de todo”, admitió el exprecandidato presidencial, cuyas opciones de volver a intentarlo el próximo año en unas primarias -para las que necesita ser nominado por su partido- requieren primero, que despeje este caso.

“Aquí voy a comprobar que yo jamás hice ningún tráfico de influencias y que esto es claramente una vendetta política, y lo voy a demostrar; confío en la fiscalía y en la justicia”, aseveró, recordando que “fui acusado en un debate presidencial de tener boletas falsas, y al final tuvieron que pedirme perdón público” (2018) y que según él, “con esto va a pasar algo parecido”.

Ossandón fue acusado por Balmaceda de presiones indebidas para destrabar un convenio firmado con el municipio de Puente Alto, que apuntaba a una concesión que le permitía a Cavilú SpA el negocio. La versión del alcalde es que el senador no sinceró que su hijo Nicolás era uno de los socios de la empresa.

La Fiscalía Oriente lo había “invitado” a declarar el 24 de junio, pero días después el congresista aseguró que había dado positivo en un test de Covid-19.

“Vamos a poder demostrar que hay muchas mentiras y que yo jamás -porque son mis principios- he hecho ninguna cosa así”, insistió. Y dijo esperar que la fiscalía “contraste la posición que tiene quien me acusa, mi primo, con la mía, en que yo, al estudiar todas las declaraciones de las personas que hablaron, está lleno de contradicciones”, y que con su comparecencia de hoy “tengo la oportunidad de declarar y demostrar paso a paso que mi primo está mintiendo, que esto es todo inventado”.