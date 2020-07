RN y situación judicial de Ossandón: “Nos ha explicado que no tiene nada que ver”

“Él nos ha explicado que no tiene nada que ver, que no hay nada irregular y que va a hacer valer todos sus derechos. Lamentamos que esté viviendo una situación como ésta, y como cualquier chileno tiene que prestar su colaboración y ayuda para que se esclarezcan estos antecedentes, a fin de que la fiscalía, o no persevere porque no encontró ilícitos, o que el juez tome las decisiones que en justicia corresponda”.

Eso fue lo que contestó hoy el jefe de bancada de senadores de RN, Rodrigo Galilea, ante la consulta de cuál es la posición de ese comité frente la situación judicial que enfrenta uno de sus integrantes, Manuel José Ossandón. Como informó La Tercera Domingo, el exprecandidato presidencial está pronto a ser formalizado por tráfico de influencias en un negocio de extracción de áridos en el río Maipo, punto que la Fiscalía Oriente solicitará en un par de semanas.

La reacción de Galilea fue la única que manifestaron desde RN al cierre de esta edición. La mesa directiva del partido ha mantenido silencio hasta ahora.

La investigación del caso data del 9 noviembre del 2018, fecha de la denuncia original del alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda (RN). Él acusó entonces a Ossandón -su primo y con quien arrastra un público conflicto- de ejecutar una serie de presiones indebidas sobre él y otros miembros del concejo municipal para destrabar un convenio firmado con el municipio de Puente Alto. El objetivo era una concesión que le permitía a Cavilú SpA llevar adelante un negocio de extracción en el río Maipo. El senador nunca habría sincerado que uno de los socios de la firma era su hijo, Nicolás Ossandón.

Ossandón figura como imputado en el caso, pero como tiene fuero, no puede ser citado a declarar. Por eso, el fiscal lo había “invitado” el pasado 24 de junio a dar su testimonio. Pero cinco días más tarde el parlamentario informó que por segunda vez había dado positivo en un examen de Covid-19, hecho inédito y que ha suscitado diversas teorías.

Entre los conocidos de Ossandón que están en contacto con él afirman que está internado en la Clínica Santa María desde el domingo pasado. Consultada su familia, sostienen que le diagnosticaron neumonía y que ha acusado síntomas como un cuadro febril del que se estaría recuperando.

Ossandón estaría a la espera de nuevos exámenes para saber cuándo puede volver a su casa. Una vez que esté de alta o que termine su cuarentena, la fiscalía lo va a volver a “invitar”.