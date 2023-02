Subidas y bajadas de último momento: RD pone presión sobre Maite Orsini, Viera-Gallo y Bachelet no compiten y la derecha va dividido a la elección de constituyentes

Un desfile de dirigentes políticos se dio esta mañana en el Servicio Electoral (Servel) para el proceso de inscripción de los pactos. Este lunes vence el plazo de la inscripción de las listas y también de las candidaturas, un tema que tuvo a los partidos volcados de cabeza negociando y calculando diferentes nombres.

Finalmente se resolvió que tanto el oficialismo como la oposición irán en dos listas. En el caso del primer grupo, se dividirán en la lista “Unidad para Chile” -de Apruebo Dignidad, PS y PL- y “Todo por Chile” -PPD, DC y PR-, mientras que la de Chile Vamos se bautizó como “Chile Seguro”, la que se suma a la lista de los republicanos. El proceso continuaba hasta esta mañana con una serie de sorpresas de nombres que se bajaron y se incorporaron.

El anuncio matinal Viera-Gallo

A las 7.02 horas de esta mañana, el exministro José Antonio Viera-Gallo (PS) sorprendió anunciando en Twitter que descartaba su candidatura como consejero constituyente en la Región Metropolitana. El mensaje remeció las aguas en la lista Unidad para Chile, en consideración de que el abogado era la apuesta fuerte de este grupo para conquistar a los votantes del gran Santiago.

En concreto, en el tweet sostuvo que “agradezco a la directiva del PS el ofrecimiento de postular al Consejo Constitucional. Lamentablemente, la separación del Socialismo Democrático y la configuración final de las listas en la RM y en Biobío me han llevado a declinar la propuesta”.

Desde la directiva socialista, transmiten que la baja del candidato fue sorpresiva, puesto que él mismo había manifestado que no quería competir en la región del Biobío, pero que sí estaba dispuesto a hacerlo por la RM. Además, según dijeron en la directiva, el exministro había evidenciado disponibilidad a asumir el desafío incluso después de que el PPD ratificara que competiría en una segunda lista.

Consultado por este medio para profundizar en sus motivos, Viera-Gallo se limitó a decir que sus razones están contenidas en el tweet que publicó.

Pero eso no fue todo. El PS quedó en una encrucijada luego de que la expresidenta Michelle Bachelet, quien por estos días está de vacaciones en el sur del país, también notificara que no está dispuesta a competir, como anteriormente lo había deslizado la timonel PS, Paulina Vodanovic. Para la exPresidenta era requisito que todo el oficialismo fuese en una sola lista, cuestión que no resultó.

“Los antecedentes que tenemos indican que Michelle Bachelet no va a ser candidata” fue la frase, emitida esta mañana por el diputado Leonardo Soto (PS) en Tele13, que acabó con los deseos de los socialistas de ver a la exmandaria como integrante del nuevo órgano constituyente.

Con Viera-Gallo y Bachelet fuera de la cancha, los esfuerzos del PS están enfocados en lograr que el exalcalde de El Bosque, Sadi Melo (PS), se convierta en la carta fuerte de la lista dentro de la región.

Las presiones hacia Maite Orsini

RD quiere postular a la diputada, quien tendría que renunciar al cargo. Foto: Dedvi Missene

En una nómina que manejan en la lista Unidad para Chile, hay un nombre que sorprende. Se trata de Maite Orsini (Revolución Democrática). Ella se diferencia de los demás precandidatos puesto que actualmente ejerce funciones como diputada por el distrito nueve (Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, etcétera). Esto implica que, en caso de asumir una candidatura, inevitablemente tendría que renunciar al cargo.

Cercanos a la parlamentaria comentaron que aún nada es seguro, pero que ella preferiría no competir. Sin embargo, en Revolución Democrática, partido encabezado por el senador Juan Ignacio Latorre, son conscientes de que en la región Metropolitana Orsini es de los pocos rostros con elegibilidad, además de que tienen que apostar en grande en Santiago, en consideración de que, según admiten, no tienen buenos nombres en regiones.

Otros de los nombres que se barajan en Revolución Democrática para llevar candidatos son Liliana González (Antofagasta), Valeria Cárcamo (Valparaíso), Óscar Henríquez (el Maule), Claudio Ferrada (Ñuble), Paloma Zúñiga (Biobío), Kinturay Melín (La Araucanía) y Julio Ñanco (Aysén).

El respaldo de Amarillos por Chile a Piergentili

Esta mañana dentro de Amarillos por Chile había un comentario de pasillo. Se decía que su presidente, Cristián Warnken, se había contactado con la timonel del PPD, Natalia Piergentili. Desde el PPD, confirman que el líder de los amarillos envió un mensaje a la presidenta del PPD, en un tono “humano”.

El gesto de Warken hacia Piergentili fue interpretado como una señal de apoyo por algunos amarillos, puesto que anteriormente desde el colectivo se planteó que, si bien no presentarían candidatos propios, sí estarían dispuestos a respaldar a aquellos que coincidieran con el ideario de Amarillos.

Consultado al respecto, Warnken profundizó que “hemos tenido conversaciones (con Piergentili), pero definimos que íbamos a apoyar candidatos que nos representaran y todavía no tenemos esos apoyos, los vamos a ir definiendo. No se descarta (el apoyo a Piergentili), pero, por ahora, no. Primero hay que esperar hasta las 0.00 horas y ver qué es lo que pasa, ver las listas”.

“Estamos generando una metodología para ver cómo apoyar candidatos. No será a nadie de ninguna de las listas extremas. Puede ser a alguien del PPD, de Evópoli, yo creo que hasta ahí llegaremos”, agregó.

Además, Warnken adelantó que ha habido solidaridad con Piergentili a raíz de los ataques que ha sufrido en los últimos días. Uno de los episodios que lamentaron fue la publicación de un tweet en la cuenta oficial de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, dependiente de la Segpres, en que se referían a la timonel como “mujer muerta caminando”, en medio de la ratificación por parte de su partido de competir en una segunda lista electora, distanciada de Apruebo Dignidad. En esta línea, desde la directiva de Amarillos adelantan que publicarán un comunicado que abarque sus próximas definiciones.

El tweet después fue eliminado.

Las negociaciones en la derecha

“Chile Seguro” fue el nombre escogido por Chile Vamos para inscribir este lunes a las 12 de la tarde su pacto como UDI, RN y Evópoli. Aunque hubo gestiones, finalmente la derecha no fue unida sino que competirá en dos listas, ya que el Partido Republicano el sábado inscribió su propio pacto. Unos esfuerzos que además fracasaron por la negativa de republicanos de hacer pactos por omisiones en algunas regiones, algo que era promovido desde la UDI.

De esta manera es que este lunes en la derecha reconocían que se hicieron todos los esfuerzos posibles, pero que finalmente no se pudo concretar, pese a que los diálogos se extendieron durante el fin de semana, luego de que Chile Vamos decidiera postergar desde el sábado a este lunes la inscripción del pacto.

De todas maneras, las visiones eran contrapuestas dentro de la misma coalición pues si bien desde algunos sectores de RN y Evópoli había referentes contrarios a una alianza con republicanos, la UDI –particularmente su presidente, Javier Macaya, y la secretaria general, María José Hoffmann- intentaron establecer pactos por omisiones.

Una visión contrapuesta que es representada por el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, quien dice que “jamás estuvo dentro de los planes del sector. Nosotros cumplimos la palabra empeñada, en el sentido de que queríamos avanzar en el proceso. RN está dando un giro definitivo hacia el centro político”.

Por eso es que ahora saben en Chile Vamos que se deberán batir contra republicanos. “Los vamos a enfrentar con todo”, dicen en la interna. El análisis que hacen en la UDI, RN y Evópoli es que no son muy fuertes las cartas del Partido Republicano, y que por lo tanto hay opciones de vencerlos.

FOTO : FRANCISCO PAREDES

Ahí la aspiración de Chile Vamos es lograr el 50% de los escaños. Para conseguirlo, en los partidos de la oposición se encuentran afinando el listado de candidatos, lo que esperan concretar de forma online para este lunes cerca de las ocho de la noche. Hasta ahora dicen en Chile Vamos que la planilla de candidatos está en más de un 90% resuelta, y solo quedan algunos nudos como la región del Biobío. Además, los partidos debieron resolver otras zonas complicadas como Valparaíso, donde había más candidatos que cupos. Solamente desde RN decían tener 14 postulantes para esa zona.

Al cierre de esta edición las colectividades estaban afinando los nombres, y fue así que aparecieron algunas sorpresas. Evópoli propuso el sábado en su consejo general a cartas como la exministra Catalina Parot por el Maule –lo que finalmente no se concretaría- y al exdiputado Pablo Kast por la misma zona; RN definió al exdirector de la ANI, Gonzalo Yuseff, mientras que la UDI tendría casi lista a la exgobernadora María José Puigrredón como dupla de Rodrigo Delgado en la Región Metropolitana, entre otras novedades.

Además, a última hora, Chile Vamos anunció que incorporarán a independientes de Demócratas, el partido en formación encabezado por la senadora Ximena Rincón, en su lista.

Los múltiples coqueteos a Aldo Valle y la negativa de Marcelo Díaz al Frente Amplio

Por el PPD, Convergencia Social y el PS. Esos son los tres partidos por lo que en los últimos días el nombre del exrector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle (independiente), ha sido barajado como alternativa para ser candidato a consejero constituyente por Valparaíso.

De hecho, ayer, dentro de la directiva de Convergencia Social, encabezada por el diputado Diego Ibáñez, daban por confirmado el nombre de Valle en su nómina. Solo horas después, al interior del PS compartían una nómina en que el exrector figuraba como candidato con un cupo de ellos.

En el entorno del exrector, en todo caso, afirman que, si bien hubo conversaciones con los tres partidos, él notificó ya hace semanas que su decisión estaba tomada y sería competir de la mano del PS.

Ese no fue el único intento fallido del Frente Amplio por conseguir un candidato en los días previos a la inscripción. También se acercaron, tanto de Convergencia Social como de Revolución Democrática y Comunes, al exministro Marcelo Díaz (Unir), a quien, según cercanos a él, se le ofreció ser candidato único en la región de Coquimbo. Sin embargo, el exsecretario de Estado rechazó la propuesta.