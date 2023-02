“Chile Seguro”: UDI, RN y Evópoli inscribe pacto para consejeros constitucionales ante el Servel

Hasta Esmeralda 611 en la comuna de Santiago llegaron los partidos que integran Chile Vamos para inscribir el pacto electoral con el que enfrentarán la elección de consejeros constitucionales, programadas para el próximo 7 de mayo.

“Chile Seguro”, fue el nombre con el que bautizaron la lista conformada por la UDI, Renovación Nacional (RN) y Evópoli, que finalmente conformarán una lista separada al Partido Republicano (PR), colectividad liderada por excandidato presidencial José Antonio Kast que ya inscribió su declaración de candidatura la tarde del pasado viernes.

La antesala de la inscripción estuvo marcada por las negociaciones hasta último minuto de pactos por omisión entre ambos bloques de la derecha. Esto es que uno de los pactos se abstuviera de presentar un candidato en cierto territorio para así beneficiar un candidato único de la oposición.

Este domingo, sin embargo, los republicanos le cerraron la puerta a esa opción. “Lo que nos podría llevar a que no haya candidatos en alguna región es precisamente que no tengamos o que se bajen por razones personales. En ese sentido, no haríamos campaña por personas que sentimos que no van en la línea nuestra, los militantes tendrán libertad de acción para votar por el menos malo”, apuntó la presidenta del PR, la excovencional Ruth Hurtado, a las afueras del Servel.

Desde la UDI no escondieron su molestia por la decisión adoptada por los republicanos. “Nos parece una irresponsabilidad tremenda de parte de los partidos que se han restado, especialmente de parte del Partido Republicano el no entender que esta no es una elección para medirse, que esta es una elección para estar más unidos que nunca. Los volvemos a emplazar e invitar para poder tener y pensar un pacto entre todos”, sostuvo el sábado la secretaria general gremialista, la exdiputada María José Hoffmann.

En su llegada hasta las oficinas del Servel, el presidente de RN, el senador Francisco Chahuán, aseguró que el pacto “recoge la épica del 4 septiembre y no solo incorpora a los tres partidos de Chile Vamos, sino que también incorpora a los movimientos sociales, a la casa ciudadana por el rechazo, a figuras independientes”.

Del mismo modo, informó que recibieron propuestas de candidatos de Demócratas, partido en formación fundado por los senadores exdecé Ximena Rincón y Matías Walker, y que ya ratificó que no conformaría pactos para competir en la elección de consejeros.

Se espera que la lista de candidatos sea presentada durante la tarde de este lunes, pues el plazo vence a las 23.59. De todos modos, ya se conocen algunos de los nombres que irían en lista. Desde la UDI, por ejemplo, se confirmó que el exministro del Interior, Rodrigo Delgado, postulará a un cupo por la Región Metropolitana. En la V Región, además, llevan al expresidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans; el exdiputado Carlos Recondo en Los Lagos y a Arturo Philips en Los Ríos.