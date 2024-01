La desconocida intervención de Irina Karamanos ante el conflicto del Minsal con activista trans

“Agradecemos el compromiso de la activista trans, Lorraine Salvo, en políticas de salud. Le ofrecemos disculpas por informar erróneamente en RRSS, que vive con VIH, cuando no es así. Esperamos seguir trabajando de manera conjunta por los derechos de las personas trans”.

Ese fue el tweet con el que este martes -casi cuatro meses después del error- el Ministerio de Salud rectificó y pidió disculpas por el mensaje que había publicado el 27 de septiembre del año pasado en sus redes sociales, donde aseguraban que la activista vivía con VIH, lo que llevó a la intervención de la expareja del Presidente Boric, Irina Karamanos, así como de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, aunque a esa altura, sin embargo, el flanco -inesperado- ya estaba más que abierto.

Y es que la rectificación llegó más de 100 días después del error y luego de que Salvo pidiera en más de una ocasión una disculpa pública. En medio, incluso, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara Baja ofició el pasado 26 de diciembre a la cartera: “Se acordó solicitar a US. que tenga a bien disponer el retiro de la publicación, así como la rectificación y aclaración de su contenido, sin perjuicio de presentar las correspondientes disculpas públicas a la brevedad posible”.

Consultados por La Tercera, desde el ministerio explican que la publicación fue un error “sin mala intención” que se dio en el contexto de la campaña de VIH en la cual compartieron diversos testimonios de personas que viven con la enfermedad o que tienen algún familiar o cercano que la padece. Y cuando publicaron la foto de Salvo se equivocaron en el texto que acompañaba la imagen. Además, aseguraron que se cumplió con el compromiso de pedir disculpas después de las reuniones que la activista tuvo con las autoridades sanitarias -ministra Ximena Aguilera incluida-, y luego con el equipo de comunicaciones.

La intervención de Karamanos

Hace 25 años que Salvo es activista y monitora en prevención de VIH, razones por las que fue convocada por el Ministerio de Salud para grabar un video donde promueve una sexualidad responsable, pero además, que pudiera contar las dificultades y discriminaciones que viven las personas que padecen la infección.

Por eso se llevó una sorpresa cuando vio que la cartera compartió un mensaje con un diagnóstico que no tenía. Sin embargo, no alertó de la situación hasta que otras personas le advirtieron la gravedad del error. “Ahí le tomé el peso y le reclamé a las personas con las que había trabajado, específicamente al que era el Departamento de VIH del Minsal y a la encargada de Género, la doctora Paula Araya. Sin embargo, no pasó nada”, cuenta Salvo a La Tercera.

Cuando vio que pasaban las horas y la publicación seguía en las redes sociales del cartera, decidió acudir a la entonces pareja del Presidente Gabriel Boric, Irina Karamanos, con quien había trabajado anteriormente. “Gracias a la gestión de ella se bajó la publicación alrededor de las 9 de la noche”.

Pero el tema no quedó ahí. El pasado 20 de octubre se reunió con la ministra Aguilera, el jefe del departamento de Control y Prevención de VIH e ITS, Leonardo Chanqueo, y con la encargada de Género de la cartera, Paula Araya, donde volvió a reiterar que quería una disculpa pública, la que hasta ahí no se había producido.

El pasado 20 de octubre, Lorreine Salvo y otras activistas se reunieron con las autoridades sanitarias.

No por nada, una vez que el ministerio publicó recién este martes la rectificación, la activista respondió con un escueto “costó, pero salió el desmentido”. Asimismo, afirma ahora estar “tranquila, porque hicieron lo que tenían que hacer, pero no feliz. Independiente de que no haya sido verdad, eso atenta contra la ley que protege a los pacientes y también con la ley de VIH. Con mayor razón el ministerio debe resguardar esos datos sensibles de las personas, porque no es llegar y publicar que alguien vive con VIH”.

Incluso, en Twitter otros usuarios también criticaron el actuar del Minsal. “Es delito informar un diagnóstico, aunque sea verdad (o mentira)”. “Tuve que verificar si esta cuenta era parodia. Y no. Es la cuenta del Ministerio de Salud. Qué grave”, “Divulgar un diagnóstico médico es muy muy preocupante, más si esto proviene de un ministerio”, fueron algunos de las comentarios que hicieron algunos usuarios.