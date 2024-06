Violencia, consumo de marihuana, pérdida de dinero en efectivo y amenazas: la otra trama judicial que sacude a Daniel Sauer y Titi Ahubert

Fue entre el 8 y el 10 de abril que la Fiscalía Oriente formalizó a los socios de Factop, Daniel Sauer Adlerstein y Rodrigo Topelberg, además de Alberto Sauer Rosenwasser, Darío Cuadra y Luis Flores. Al grupo se les imputaron los ilícitos de estafa, facilitación de documentación tributaria falsa, lavado de activos y otros delitos, en lo que se llamó la causa madre del caso Hermosilla, donde el Ministerio Público indaga otros ilícitos revelados en una conversación entre Daniel Sauer y los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos.

Tanto Daniel Sauer como Rodrigo Topelberg están en prisión preventiva, en el anexo Capitán Yáber, desde el 10 de abril, desde donde siguen el avance de una causa que hizo caer, casi de manera definitiva, el factoring que debutó en el mundo financiero en 2004. Sin embargo, ambos socios liberan batallas personales en su fuero interno, donde una de ellas ya tiene un capítulo aparte en tribunales.

Se trata del caso de Sauer y su esposa, la periodista María Isabel Ahubert Jalaff, más conocida como “Titi”. La también modelo, que fue parte de la incipiente farándula de los años 90, hoy atraviesa una compleja situación personal con el empresario, a quien se le vio acompañando en los días en que fue formalizado.

Según reveló Mega, Ahubert recibió una carta, en tono amenazante, por parte de su marido, quien la obligaba a desistir de acciones legales, luego de ser involucrada en el presunto esquema de facturas falsas ideado por Factop. Pero hay más.

El origen: “Estoy desesperada”

Fue el 16 de mayo que la exmodelo interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar en el Segundo Juzgado de Familia de Santiago por violencia intrafamiliar en contra de Sauer.

A través de un formulario, Ahubert ingresó sus datos y dio cuenta de los hechos que la motivaron a abrir esta ofensiva judicial. En su relato parte consignando que Sauer la “amenaza con sacarme a patadas de la casa donde vivo con mis hijos, realiza abuso psicológico con respecto a las platas que no me da, la casa fue declarada como bien familiar y tenemos una transacción”.

Además, agrega que “su hermana reiteradamente me trata de prostituta. Realiza estas amenazas porque la casa esta a nombre de él y como está en la cárcel, y sus bienes me imagino están congelados, quiere sacarme de la casa. Estoy en búsqueda de abogados que me ayuden a tramitar un divorcio. Estoy desesperada”.

En la ficha que llenó Ahubert se leen siete preguntas: “¿Considera que usted, sus hijos o alguna persona en situación de discapacidad está en riesgo de vida?” se le plantea, a lo que la mujer responde que “sí”; como también: “¿La persona agresora posee armas?”, a lo que ella señala: “Sí, me ha dicho muchas veces que tiene armas”.

También se le consulta: “¿La persona agresora consume alcohol o algún tipo de drogas o estupefacientes?”, y la periodista contesta: “Sí, marihuana de forma constante”.

La supuesta falsificación y el temor por un secuestro

Pasaron 15 días y el tribunal resolvió oficiar a Gendarmería para notificar a Sauer de la denuncia, además de citar una “audiencia preparatoria” para resolver las cautelares que se dispondrán para el denunciado, además de escuchar la defensa del empresario. Eso quedó fijado para el 12 de junio.

En el proceso, la abogada de Ahubert, Loreto Letelier, pidió rondas preventivas en la casa de la mujer además de solicitar la tuición preventiva de ella sobre los hijos del matrimonio, exponiendo al tribunal otros hechos de lo ocurrido.

“Mi representada está legalmente casada con el demandado y separada de hecho, con fecha cierta desde el día 10 de agosto del año 2023″, explicó a la jueza, agregando que “en la formalización de don Daniel Sauer, mi representada se enteró que había una empresa constituida a su nombre, llamada Las Brujas, viéndose personalmente involucrada en el caso Factop”.

En esa misma línea, advirtió que a Ahubert “le falsificaron su firma para constituir dicha sociedad, sobre la cual ni siquiera sabía de su existencia, motivo por el cual se verá en la obligación de iniciar una querella por falsificación de su firma, a fin de aclarar que nada tiene que ver con el caso Factop. A raíz de esto, mi representada ha sido amenazada por su marido, por lo que teme por su seguridad”.

La abogada expuso, además, que Sauer ha solicitado la visita de sus hijos a Capitán Yáber, requerimiento que ha sido denegado por su esposa.

“La demandante se ha negado por estimar que, al ser tan público el caso y sobre sumas exorbitantes (varios millones de dólares), la exposición pública deja a los niños en una situación de vulnerabilidad de secuestro, por lo que lo menos indicado es llevarlos a un centro penitenciario donde está lleno de delincuentes”, indicó por escrito al tribunal.

“Mi esposo falsificó mi firma”

Este no fue el único acercamiento de Ahubert con la justicia a raíz del caso Factop.

Ya el 8 de abril, el mismo día que la PDI detuvo a los socios del factoring, la periodista llegó hasta la 47 Comisaría de Carabineros para dejar constancia de lo ocurrido al momento de la detención.

Ahubert expuso que ese día, a las 5.30 de la madrugada, mientras estaba en su casa ubicada en el barrio San Damián junto a sus hijos, de 18, 14 y 12 años, “sorpresivamente tocan la puerta del inmueble, llamando con gritos que abrieran la puerta; al negarse a dicha acción, mantenían autorización legal para entrar mediante la fuerza a mi domicilio; debido a lo que estaba sucediendo bajo de manera inmediata corriendo las escaleras y mi esposo, Daniel Amir Sauer Adlerstein, me manifiesta que yo diga al personal de la Policía de Investigaciones que él no se encontraba en el domicilio”.

La policía entró igual, y según Ahubert, “yo me encontraba con pijama, sintiéndome muy vulnerada a mis derechos y privacidad, además sacan a mis hijos de los dormitorios, procediendo a revisar mi clóset, sacando dinero, específicamente mis ahorros en efectivo que mantenía, consistente en la suma de $800.000 y 4.000 dólares aproximadamente”.

Según la declaración de la exmodelo, esto “marcó” sicológicamente a sus hijos, sintiéndose “desprotegida” por Sauer, pues “él sabía que esto pasaría”. Además explicó a los policías que su firma fue falsificada para ser inscrita como socia de Las Brujas, empresa que habría sido utilizada para la entrega de facturas falsas.

“Yo nunca firme un documento de esta supuesta empresa falsa, mi esposo falsificó mi firma. Solicito al tribunal los peritajes pertinentes para la investigación”, señaló.

Esta otra cara del caso Factop corre en carriles distintos: la que está en los tribunales de familia y otra en sede penal, pues la modelo también presentó una querella por la presunta falsificación de su firma.