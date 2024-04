WhatsApp de Hermosilla: presidente del CDE acota solicitud a Fiscalía solo a aquellos chats constitutivos de delito

hace segundos Tiempo de lectura: 3 minutos

Raúl Letelier en el Palacio de La Moneda. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO

Aunque la petición aún no es presentada formalmente, Raúl Letelier confirmó a La Tercera que insistirán en conocer todas las conversaciones que pueden estar vinculados a ilícitos. "Si en esas conversaciones hay rasgos de delito, nosotros tenemos que tener conocimiento y acceso a eso", comentó. Además aseguró que no tienen interés en conversaciones de índole personal o que se alejen del ámbito penal, ya que "no es su trabajo" revisar esa información.