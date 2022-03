Baleo a joven durante protesta abre nuevo flanco para el gobierno y Carabineros por el orden público

“Enfunde su arma y retírese del lugar, evite usar su arma... ¡Retírese, retírese!”. Las órdenes venían de la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco) y respondían al llamado que había hecho -por radio- el carabinero Leonardo Quezada quien pedía ayuda. “Hice uso de mi arma de fuego… Acá en Avenida Paraguay con Avenida O’Higgins... Estaba en riesgo mi integridad física. Me estaban pegando como entre 15 a 20 estudiantes”, se escucha en el registro de audio.

De inmediato comenzó a circular una versión que llegó a Cerro Castillo, en Viña del Mar, donde a esa hora el Presidente Gabriel Boric estaba reunido con sus ministros en la primera cumbre con parlamentarios oficialistas. El trascendido era que un disparo del policía había herido a un estudiante de los que a esas horas -pasado el mediodía- se manifestaban en una marcha convocada por la Confech por las becas de alimentación. Fue la propia ministra del Interior, Izkia Siches, quien hizo una pausa para informar a los asistentes al cónclave lo que estaba ocurriendo en Santiago y dijo que estaban recopilando información. La situación generó que los secretarios de las carteras de Salud, Begoña Yarza, y Educación, Marco Antonio Ávila, abandonaran la cita y viajaran de urgencia a Santiago. El hecho modificó la agenda de Boric que tenía planificado encuentros con los miembros de su gabinete, actividades que en la tarde fueron suspendidas.

A esa hora la persona herida ya estaba en la Posta Central y uno de los primeros funcionarios de La Moneda en visitarlo y constatar que estaba fuera de riesgo vital fue el jefe de gabinete de Siches, el médico Roberto Estay. En paralelo, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, a las 15:31 horas tuiteaba: “gravísimo lo ocurrido en marcha de estudiantes de la Confech. Resguardo del orden público se debe ejercer siempre con respeto por los DD.HH. y seguridad de quienes se movilizan. Además de responsabilidades individuales, refundar Carabineros es prioridad en nuestro Gobierno”. Una vez más reaparecía en voz de personeros de gobierno el concepto de “refundación” de la policía uniformada, idea que durante la campaña de las segunda vuelta presidencial había sido sustituido por “reforma”.

Tanto la ministra del Interior, Izkia Siches, como el subsecretario Manuel Monsalve y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificaron el episodio como “gravísimo”. Todas las reacciones de la jornada acrecentaron el clima de tensión que había en las filas de Carabineros por el episodio que involucraba al suboficial Quezada y que se daba en la antesala del segundo viernes de esta administración a cargo del orden público en Plaza Baquedano.

Otra de las secuencias del momento en que el suboficial empuña su arma. Foto: Agenciauno

Víctima confirmó golpiza

Ante la conmoción pública se designó a un fiscal de Alta Complejidad para dirigir el caso. Fue así como el investigador Francisco Ledezma se constituyó en el recinto hospitalario para entrevistar al joven baleado. Ya a esa hora la ficha clínica de la víctima del baleo daba cuenta de una herida subcutánea de carácter leve que entró y salió por el pecho del joven identificado con las iniciales A.V.F. de 20 años. “Fue casi un milagro”, comentó una funcionaria de la posta.

En el documento de ingreso quedaba registro además que no se trataba de un estudiante ni secundario, ni universitario. Tampoco estaba protestando. Lo que declararía después el mismo A.V.F es que trabaja como repartidor de comida y en ese momento se dirigía comprar cuando vio que cerca de 15 o 20 estudiantes golpeaban en el suelo a un carabinero que portaba una chaqueta amarilla. El joven testificó que presenció cuando la turba embistió al policía dejándolo en cuclillas, momento en que el suboficial desenfundó su arma y disparó, lo que provocó que sus atacantes se dispersaran. En ese minuto A. V. F sintió el impacto en su pecho, se levantó la polera y vio que estaba herido, siendo trasladado hasta la Posta por transeúntes que estaban en el lugar.

La trayectoria del impacto denota -según fuentes de la investigación- que A.V.F habría sido herido tras el rebote en el piso de la bala percutada por el carabinero, quien al momento de la protesta cumplía labores de control de tránsito vehicular en el centro de Santiago.

El testimonio de la propia víctima y de los otros dos carabineros que estaban en el lugar podrían sustentar que el policía y sus abogados, a cargo de la Defensoría Penal Pública, alegarían que actuó en legítima defensa. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía aún no decidía si el uniformado que se encuentra en el hospital institucional pasaría a control de detención.

Carabineros, en tanto, anunció que se realizaría una indagatoria administrativa por estos hechos. “Se ha instruido un sumario administrativo con el fin de esclarecer estos hechos. Seguiremos trabajando por una cultura de respeto a los derechos humanos”, afirmó la jefa de Zona Tránsito, general Marcela González.

Ataque a vehículo Fach

A pocas cuadras de Diagonal Paraguay se registró otro incidente que involucró a uniformados, pero esta vez de la Fuerza Aérea de Chile (Fach). Registros audiovisuales mostraban un ataque de manifestantes a un vehículo en que se trasladaban funcionarios de esa rama de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Según explicaron desde la institución “personal institucional, que se desplazaba en un vehículo fiscal a fin de realizar labores administrativas en el centro de Santiago, fue atacado con piedras y otros elementos contundentes por manifestantes que supuestamente participaban en una marcha, en el sector de Alameda Libertador Bernardo O´Higgins a la altura de calle Dieciocho”.

El momento en que encapuchados agreden a personal uniformado de la Fuerza Aérea que transitaba por el lugar. Foto: Reuters

En el comunicado agregaron que la institución “rechaza enérgicamente estos actos de violencia y se enfocará en entregar el apoyo al personal herido, además de reservarse el derecho de presentar las acciones legales que correspondan”.

Una vez conocido el ataque, la ministra de Defensa, Maya Fernández, monitoreó lo que ocurrió desde Cerro Castillo y en reiteradas oportunidades pidió información. Cerca de las 16:00 horas se refirió a lo ocurrido. “Siempre hemos condenado todo hecho de violencia, porque no es el camino que necesitamos para fortalecer nuestra democracia. A propósito de lo ocurrido, me he comunicado con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea para conocer el estado de salud de las y los funcionarios agredidos. Solidarizamos con ellos, con sus familias y esperamos su pronta recuperación”, dijo.

Una jornada violenta

La jornada de manifestaciones también derivó en una batalla campal entre manifestantes y vendedores ambulantes en la comuna de Estación Central, cerca del barrio Meiggs y en el frontis de la Universidad de Santiago. Hay videos que registraron lo ocurrido y que muestran el alto nivel de violencia de la jornada. Hubo patadas, golpes con palos e incluso una persona estuvo presente en el altercado portando una pistola en su mano.

En Estación Central se registraron enfrentamientos entre estudiantes y comerciantes del sector. Foto: Aton

Según información policial algunas de las víctimas habrían sido estudiantes que estaban en la marcha convocada por la Confech. De acuerdo a los antecedentes de Carabineros un hombre resultó “lesionado policontuso por pedrada en su cabeza de carácter grave”. Además otras seis personas terminaron con lesiones leves en diversos recintos asistenciales.

Estudiante en riesgo vital

Pero el caso que al Gobierno más preocupaba ayer involucraba a un secundario gravemente herido en circunstancias que aún se investigan. Desde el equipo de Comunicaciones de la Municipalidad de Ñuñoa informaron que había un estudiante del Liceo 7 de dicha comuna “en riesgo vital”. Además agregaron que “el municipio se puso a disposición de la familia para prestarle todo el apoyo en los siguientes pasos y lo que ellos requieran”.

A todo esto se sumó, por la tarde del viernes, varias convocatorias a protestas en Plaza Baquedano. Una de las principales, difundida por Redes Sociales, llamaba a manifestarse por la salida del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a propósito de lo que había ocurrido con el disparo del suboficial Quezada.

El hecho más violento, hasta el cierre de esta edición, se produjo en el frontis de la ex Fuente Alemana, el tradicional restaurante que en varias ocasiones ha sido atacado. Encapuchados intentaron prenderle fuego, sin éxito.