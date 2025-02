Columna de Jorge Pellicer: Desencantado del fútbol

Por Jorge Pellicer, técnico campeón con la UC y Huachipato.

Regresa el Torneo Nacional. Después de más de tres meses. Lo hace en medio de un fútbol chileno que se basa más en lo extradeportivo que en lo deportivo. Esto es algo que los que somos del fútbol no entendemos. Hoy, los torneos terminan y comienzan pensando en cómo resolver las dificultades por secretaría, antes de ver cómo se componen los planteles o a quién se contrata para que dirija un equipo. Es algo increíble, absolutamente histórico y que nunca se hizo de esa manera.

Ahora bien, entrando en materia futbolística y haciendo una proyección, creo que se va a repetir la historia del año pasado sobre el mandato del torneo, es decir, Colo Colo y Universidad de Chile disputarán el título. Los albos consolidaron un excelente plantel y tendrán un buen rendimiento. Mientras que la contratación de Gustavo Álvarez es la mejor decisión que pudo haber tomado Azul Azul en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque compuso el panorama desde el punto de vista de la autoridad técnica y, afortunadamente, lo dejaron trabajar. Lo dije desde el décimo partido que dirigió en Huachipato. Había que tener ojo con él, porque es muy capacitado en todos los ámbitos. En la U lo ha demostrado.

En tanto, Universidad Católica complicó sus posibilidades deportivas trayendo al entrenador brasileño Tiago Nunes. Siento que cualquier otro entrenador nacional podría haber hecho mucho más y mejor. Es una muy mala inversión la que se desarrolló. Tuvo un primer partido pésimo y después pareció que presentaría un camino distinto, pero no fue así. Al final, terminó naufragando en relación a lo que la UC ha pretendido futbolísticamente como institución a lo largo de su historia. Por eso, la pongo unos peldaños más atrás en la carrera por el título.

Respecto de las decisiones del último tiempo, solidarizo absolutamente con los planteamientos del Sifup. Se han tomado pésimas decisiones. Los torneos no pueden terminar en noviembre ni menos en octubre, como pasó el año anterior. Es una falta de respeto a la profesión de futbolista y entrenador, que son los que le dan vida a la actividad. Lamentablemente, la comercialización de la actividad ha tomado protagonismo por sobre la parte deportiva. Un claro ejemplo son los numerosos recesos que va a tener la Liga de Primera. Todo esto me desencantó. Eso fue lo que hizo que me alejara del fútbol y me hace no mirarlo con buenos ojos.

Voy a cumplir 45 años inserto en el fútbol, desde que llegué a la primera infantil de Audax Italiano, adorando esta actividad, por lo hermosa que es y lo limpia que fue en algún momento. Sí, porque antes fue mucho más limpia, porque se buscaba el objetivo fundamental, que era ganar deportivamente y con buenas armas. Hoy eso se ha ido perdiendo.