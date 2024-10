Constanza Schonhaut (FA), candidata a alcaldesa por Las Condes: “No podemos renunciar a ofrecer nuestro proyecto progresista en ningún rincón de Chile”

Previo a competir por la alcaldía de Las Condes, Constanza Schonhaut Soto (35) era una de las cartas para presidir la primera mesa directiva del Frente Amplio, pero su partido apostó por ella para potenciar al sector en una de las principales comunas del Distrito 11.

La abogada de la Universidad de Chile es una de las fundadoras de CS, el partido del Presidente Gabriel Boric, y se cuenta entre los integrantes de su círculo cercano. Fue su jefa de gabinete en el Congreso y uno de sus apoyos cuando en 2019 el sector de Jorge Scharp lo pasó al tribunal supremo del partido tras firmar el acuerdo por una nueva constitución. Tras ese proceso fue electa convencional y abogó por el triunfo del Apruebo en el plebiscito de septiembre de 2022.

Aquí explica su decisión de apostar por una de las comunas del Rechazo, defiende la gestión en seguridad del gobierno y plantea que Las Condes necesita un recambio después de 30 años de hegemonía de la derecha.

¿Cuál es su propuesta en materia de seguridad? Esta ya es una de las comunas que más invierte en ese ítem ($76.931 millones)

Todavía uno de cada dos vecinos o vecinas de Las Condes siente inseguridad. Se ha avanzado, pero se tiene que hacer mucho más. Que esté todo el sistema de televigilancia y de lectores de patente integrado con el resto de las comunas, coordinado con las policías para facilitar las detenciones en flagrancias. En Las Condes también hay narcotráfico y es una realidad de la que se habla poco. Y los casos policiales de violencia intrafamiliar no han bajado desde 2017.

¿Sigue creyendo que es necesario refundar Carabineros?

Yo siempre he sido de la idea de que es necesario modernizar la institución de Carabineros y profesionalizarla. Y esa es la línea que he defendido desde siempre y todavía la mantengo. Es algo que también la institución demanda.

La prioridad del gobierno al llegar a La Moneda no era la seguridad. ¿Cómo mira usted ese giro?

En seguridad nosotros nunca hemos tenido dos posturas, ha sido siempre una: el combate al narcotráfico y al crimen organizado. Lo que heredó este gobierno es una crisis de seguridad que se venía gestando. El alza de homicidios viene desde hace diez años y recién el año pasado logró tener su primera estabilización. Para el Frente Amplio entender la seguridad como un derecho que te habilita a ejercer otros derechos es un asunto central y en eso jamás ha habido doble estándar.

Pero fue cuando llegó la ministra Carolina Tohá que se estableció una agenda legislativa prioritaria en seguridad.

Como todos los gobiernos tienen distintas etapas y se tienen que ir adaptando los programas a las realidades y nuevos desafíos que surgen. La centroizquierda salió electa con un gobierno súper centrado en derechos sociales, nos enfrentamos a un desafío especialmente importante con seguridad y en un acto de responsabilidad con el país y de altura de miras, por supuesto que se puso énfasis en eso.

Marcela Cubillos asegura en su campaña que es ella la que defiende a Carabineros. ¿Qué le parece que la derecha haya hecho suyo ese discurso?

Creo que una cosa es apropiarse del discurso y otra es hacerse cargo del problema. Sebastián Piñera salió electo diciendo “delincuentes se les acabó la fiesta” y heredó uno de los problemas de seguridad más grandes que hemos tenido en Chile. El gobierno del Presidente Boric ha sido el que más ha aumentado el presupuesto en Carabineros. Cerca del 15% ha aumentado y hemos tenido los niveles de legislación de leyes promulgadas de mayor número en los últimos años.

¿Los cuestionamientos a Cubillos por su millonario sueldo en la USS le han dado impulso a su campaña?

Sí. La verdad es que en la medida en que Marcela Cubillos representa la continuidad de la administración actual, la ciudadanía está muy llana a buscar una alternativa. Después de décadas del mismo sector de la derecha administrando el municipio hace sentido que haya un recambio. Yo siendo una candidatura que articula un sector amplio del centro de la centroizquierda tenemos una oportunidad bien real de poder llegar al municipio.

En Las Condes hay clase media

Las Condes es una comuna eminentemente de derecha, ¿no resulta contraintuitivo competir ahí habiendo sido miembro de la Convención?

No me parece contraintuitivo apostar al municipio de una comuna en la que yo estudié, crecí y viví. En Las Condes hay clase media, hay familias donde si una persona se queda sin trabajo la economía del hogar tiembla. Hay sectores populares, hay muchos adultos mayores que viven en el abandono. ¿Por qué no voy a ofrecer una alternativa en Las Condes?

Es también una comuna del Rechazo.

Sí, pero yo creo que nuestro proyecto progresista no puede renunciar a ofrecerse a la ciudadanía en ningún rincón de Chile. Y en Las Condes tenemos que levantar una alternativa sobre todo ante los $22.000 millones que están investigados por corrupción, ante la mala gestión que ha representado la actual alcaldesa y ante la candidatura de la derecha que significa Marcela Cubillos.

¿Hay planteamientos de la Convención que usted apoyó y que hoy se replantea?

Me gustaría que hiciéramos un análisis, en algún momento, como país, de manera honesta, de todo lo que significó el proceso constituyente y que no lo veamos de manera parcial. Aquí tuvimos dos proyectos constitucionales que fracasaron. El problema de eso, hoy día, es que ese fue el camino que le ofreció la política a Chile para resolver las demandas que todavía están presente. Por tanto, el desafío hoy día, más que mirar hacia el pasado es cuál respuesta que le vamos a dar a la ciudadanía en pensiones, en salud, en cuidados, en violencia, en seguridad.

¿Qué rescata de ese proceso?

Había propuestas muy necesarias, como por ejemplo -a propósito del caso Hermosilla- el sistema de nombramiento de jueces. Entonces, veamos las luces y veamos las sombras, porque ahí también hay cosas que se pueden rescatar. En materia de paridad para la participación política de las mujeres, en materia de igualdad y no discriminación, toda la dimensión de protección del medioambiente en el marco de una crisis climática. Creo que son asuntos que, de hecho, hoy día se siguen discutiendo en el Congreso y que son súper valiosos. El derecho al cuidado, el derecho a conciliar la vida laboral y familiar. Son asuntos que hoy día son leyes y son políticas públicas.

La alcaldesa Daniela Peñaloza ha abogado porque en Las Condes se detenga el traspasos de sus colegios a los SLEP. ¿Cuál es su propuesta?

Primero, yo estoy convencida de que Chile requiere del fortalecimiento de la educación pública. Creo que lo que propone la derecha, o Marcela Cubillos especialmente, de una contrarreforma, la única propuesta es retroceder y mantener lo que actualmente existe desde los años 80 y que es un sistema que ya demostró que no es capaz de entregar buena educación. Yo creo que nadie quiere retroceder hoy día en Chile, quiere avanzar.