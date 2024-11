Crítica gastronómica de Don Tinto: Franklin Klunssen, ¿no hay Ketchup?

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico.

Hace algunas semanas escribí acerca de una carnicería que también ofrece la posibilidad de comer ahí mismo en su local parte de las carnes que vende. Hace pocos recordé que en plena Villa El Dorado en Vitacura -o en lo que queda de ésta- existe una carnicería que también ofrece hamburguesas para comer ahí mismo. O si se quiere, es al revés la cosa. Venden hamburguesas y también hay cortes de carne y embutidos para llevar a casa.

Como sea, a media tarde y con mucho calor llegué hasta Franklin Klunssen y me dispuse a pedir algo en el mesón. Me costó decidir porque tienen diez hamburguesas distintas, con variados cortes de carne de vacuno y embutidos, además de otras de pollo, cordero, chancho y hasta cecinas. Al final, opté por una SH ($7.700), la que según su descripción se hace en base a sobrecostilla y huachalomo de 130 gramos y que también lleva doble queso cheddar, tocino y salsa FK; la salsa del local. Para beber me ofrecieron unas bebidas con sabor a huesillo y jengibre, pero preferí una más tradicional ($2.000).

Tras pagar -no se me pidió propina como ocurre en otros autoservicios- me ubiqué en una mesa y esperé algunos minutos hasta que llegó una pequeña bandeja de madera con la hamburguesa, la bebida y unas papas fritas que venían incluidas en la tarifa. Y justamente como habían papas fritas pregunté por ketchup y me dijeron que “no tenían”. Sin embargo, me indicaron que en la bandeja venía una salsa similar que en realidad era mayonesa y ketchup.

Así las cosas, probé las papas fritas solas y debo decir que no estaban muy buenas. Tenían un atractivo dorado por fuera pero al tomarlas estaban más bien lacias y su interior era demasiado blando. Cero crocancia y un gusto levemente avinagrado a ratos. Mejor pasar a la hamburguesa, que venía en un pan no muy grande pero suave y que resistía muy bien los ingredientes. Y aunque parezca redundante, debo destacar que la hamburguesa tenía un muy buen sabor a carne y era consistente en cada mascada, además de complementarse muy bien con el queso y el tocino. La Salsa FK más que sabor aportaba humedad y -al no haber kétchup- no me quedó otra que untarla en la salsa que me pasaron. No quedaba mal, pero mejor habría sido con kétchup.

En resumen, una hamburguesa muy buena, pero algo hay que hacer con esas papas fritas. Y si vendo hamburguesas tengo que tener ketchup disponible para los clientes, porque no estamos en la Fuente Alemana ni el Kiosco de Don Goyo en San Miguel. Aún así, con un par de correcciones, Franklin Klunssen lo tiene todo para andar como avión.

CONSUMO TOTAL: $9.700

DIRECCIÓN: Fernando de Argüello 7430, teléfono 982470003, Vitacura.

HORARIO: Martes a sábado 12:30 a 21:30 hrs. Domingo 12:30 a 21 hrs.

ESTACIONAMIENTO: En las cercanías.

PÚBLICO: Todo público.

EVALUACIÓN: ✮✮✮

Calificaciones: ✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver