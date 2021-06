Debates en TV: Cómo se preparan los candidatos presidenciales

Este lunes y martes por primera vez en esta carrera presidencial los candidatos a las primarias del 18 de julio se enfrentarán en debates televisivos.

Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (Independiente), serán los primeros en medirse en una trasmisión conjunta de Chilevisión y CNN, mientras que al día siguiente será el turno de los abanderados de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (Convergencia Social) y Daniel Jadue (Partido Comunista).

De cara a ese espacio los distintos equipos han estado diseñando los mensajes y ya están preparando a sus abanderados para ese desafío. Entrenamientos de simulación de debates, coaching vocal y sesiones de estudios sobre sus programas de gobierno son algunos de los preparativos que están haciendo las candidaturas del oficialismo y de la izquierda.

Además de la medición de esta semana ya está programado un segundo debate -que será transmitido por Canal 13, Chilevisión, Cnna, MEGA y TVN- para el 11 (Chile Vamos) y 12 de julio (Apruebo Dignidad).

Los debates televisivos en que se enfrentarán los candidatos de Apruebo Dignidad y de Chile Vamos son una vitrina que se perdió la centroizquierda al no lograr inscribir a sus candidatos a la primaria legal. El PS-PPD, la DC y el PR, aun no definen el mecanismo con que elegirán a su carta presidencial, pero ya está claro que Paula Narváez (PS), Carlos Maldonado (RD) y, eventualmente, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), no tendrán el espacio en televisión abierta para medir sus propuestas. Tampoco accederán a la franja electoral.

El formato

Según informaron desde los canales de televisión, los debates de este lunes y martes serán entre las 21.30 y las 22.30 horas y tendrán una duración de dos horas en el caso de Chile Vamos y de una hora y media para Apruebo Dignidad.

El programa se separará en tres bloques. El primero seguirá un orden más tradicional, en el que los conductores interpelarán a los abanderados presidenciales. Luego, los candidatos tendrán que responder preguntas emitidas por los ciudadanos.

En el tercer bloque, en tanto, las candidaturas podrán formularse preguntas cruzadas y realizar réplicas. Todo terminará con un “mensaje final” de parte de cada candidato.

Boric: El coaching de Martínez y Pardow

El del martes será el primer debate público en TV entre el diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, con la carta del Partido Comunista, Daniel Jadue.

Según cuentan desde su equipo, de cara al desafío el parlamentario por Magallanes ha tenido “sesiones de estudio” junto a los coordinadores de su programa de gobierno, la directora de la fundación ligada a RD Rumbo Colectivo, Javiera Martínez, y el expresidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow. También han colaborado Paula Rojas, Javier Velasco, Antonia Orellana y Javiera Toro, entre otros.

Con el objetivo de que el parlamentario llegue bien preparado al encuentro con Jadue su equipo ha estado concentrado en la elaboración de minutas y documentos sobre su programa que, tal como se anunció este viernes, considera un plan de reactivación económica con perspectiva de género y ambiental.

En el FA reconocen que tarea de Boric en el debate no será simple, pues se medirá contra una carta que hoy rankea en las encuestas. Pero apuestan a un eficiente desempeño del parlamentario.

Hasta este viernes el abanderado no había tenido coaching vocal o ensayos preparativos de simulación de un debate en TV, a diferencia de otras candidaturas en estas primarias.

Jadue: Las extensas sesiones programáticas

Desde el equipo del candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, aseguran que el abanderado ha estado enfocado en los temas programáticos para preparar su desempeño en los debates en que se medirá con la carta del FA, Gabriel Boric.

Durante las últimas semanas el abanderado PC ha tenido al menos tres sesiones de nueve horas de entrenamiento. Según relatan desde su comando, en esas instancias el también alcalde de Recoleta ha estado “escuchando, haciendo preguntas y resolviendo nudos” con todas las comisiones que conforman su equipo programático.

Según las mismas fuentes, el alcalde también se ha reunido con “actores clave” de cada área.

Sobre la base del programa de gobierno que hizo público esta semana, el equipo de Jadue también ha estado concentrado en la preparación de minutas y documentos para la preparación del edil en los debates.

Desde el comando ejecutivo de la campaña y desde el equipo programático de Jadue aseguran que la preparación para los debates en televisión abierta ha estado a cargo del área de comunicaciones y del su círculo más cercano al edil en Recoleta, quienes no respondieron a los llamados de este medio.

Sichel: Minutas y coaching vocal

El candidato independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, ha estado tomando clases con un coach vocal para mejorar su performance en el debate de este lunes frente a Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN) e Ignacio Briones (Evópoli).

En su equipo precisan que estas sesiones comenzaron hace un par de meses, pero que ha querido reforzarlas en la antesala del programa de televisión, pues está consciente de que expresa de manera muy rápida sus ideas.

De cara al evento de este lunes el abanderado presidencial ha usado varias horas del día para prepararse. Con ese objetivo ha estado leyendo y recibiendo minutas sobre su programa de gobierno y el de sus contrincantes.

Sichel, dicen en su entorno, se tomará todo el domingo para concentrarse en preparar el debate. En su entrenamiento ha sido clave el rol de la periodista Marcarena De La Calle, quien forma parte de su equipo programático al igual que Patricio Rojas, Esteban Jadresic, Guillermo Lefort y Gabriela Clivio.

En el entorno del exministro de Desarrollo Social dicen que aún falta afinar la estrategia para ese día, pero hasta ahora la apuesta del presidenciable ha sido apuntar sobre todo a Lavín, quien encabeza los sondeos de opinión del sector.

Lavín: Sparring diario en la Fundación Aire Nuevo

Las oficinas de la Fundación Aire Nuevo, ubicadas en Avenida Apoquindo en la comuna de Las Condes - que hoy es la sede de su comando-ha sido el escenario donde el presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín se ha preparado para el debate presidencial de Chile Vamos de este lunes.

Según afirman en el equipo de Lavín, se le pidió ayuda a una persona externa - quien pidió reserva de su nombre- para que le haga sparring y lo prepare con preguntas y contrapreguntas, de manera de simular el debate donde se enfrentará a Sebastián Sichel (Ind), Mario Desbordes (RN) e Ignacio Briones (RN).

En esa tarea, dicen las mismas fuentes, también ayuda su jefe político, el exdiputado Ernesto Silva; y el vocero de la campaña, el alcalde de La Florida Rodolfo Carter. Ellos han reforzado qué cosas podrían preguntarles los otros candidatos y los periodistas.

En el contenido también hay un equipo de personas ayudándolo, principalmente Cristián Varela, quien está a cargo del programa de gobierno del todavía alcalde de Las Condes.

De acuerdo a las mismas fuentes, durante el debate la carta presidencial gremialista espera marcar, lo que a su juicio, es un “nuevo estilo de gobierno”, con integración social.

Desbordes: Simulaciones y ensayos de debates

Mario Desbordes (RN) se está preparando para el debate con un equipo que integra su coordinador político, Andrés Maureira; su asesor de prensa, Patricio Andrade; su exjefe de gabinete y hoy diputado, Camilo Morán, y su asesor estrecho, Pablo Matamoros. Con ellos ha hecho simulaciones de debate. Mientras que profesionales del partido y algunos integrantes del comando le han servido de sparring para ensayar preguntas y contrapreguntas que puedan surgir ese día.

Para ello han revisado todos los temas de la contingencia, especialmente los integrados en su programa de gobierno, y han preparado con énfasis lo que será el inicio y el fin del debate. Están haciendo ensayos casi diarios y revisando material de sus entrevistas. La idea es que el discurso vaya enfocado en las propuestas que ha hecho, y en el proyecto político con un foco más social que ha prometido.

Desbordes también ha tenido apoyo teórico y de estudios de su equipo para mostrar preparación frente a los temas. En esa línea ha estado el ingeniero civil con doctorado en economía Germán Vera, quien ha estado asistiéndolo en lo económico. El filósofo y columnista, Hugo Eduardo Herrera también lo ha estado apoyando en la preparación de temas más políticos.

Ignacio Briones en Antofagasta

Briones: Los consejos de Parada, Blumel y Larraín Matte

En Evópoli, su candidato presidencial, Ignacio Briones se ha preparado para el debate con un equipo que está integrado por sus asesores de comunicaciones, de estrategia y programáticos. Ahí están su jefa de campaña, Javiera Parada, el jefe de comunicaciones, Felipe Cádiz, su coordinador de campaña, Juan José Obach, su jefe programático, Sebastián Izquierdo, y los históricos de Evópoli, el senador Felipe Kast, el constituyente electo, Hernán Larraín Matte y el exministro Gonzalo Blumel, hoy investigador en el centro de estudios Horizontal.

En el debate Briones espera incorporar las ideas bases de su programa de gobierno, en el que han trabajado 200 personas. En su entorno aseguran que el ex ministro del Hacienda se siente preparado para enfrentar este tipo de instancias y que para eso han sido clave sus giras por el país donde ha ido anotando diversas ideas que le transmite la ciudadanía, las que tiene contenidas en varias “libretas azules” que ha ido acumulando. En esos viajes Briones también ha ensayado preguntas espontáneas al instalar dos sillas plegables en espacios públicos para que la ciudadanía se acerque a hacerle preguntas. “Soy Ignacio Briones, pregúntenme lo que quieran”, se llama la experiencia.

También ha hecho ensayos en formato televisivo con su equipo.