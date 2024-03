Ian Bremmer, politólogo: “Estados Unidos es ahora el principal exportador de herramientas que destruyen la democracia”

Es uno de los mayores expertos en geopolítica y riesgos del mundo. Politólogo estadounidense y fundador de GZERO Media, Ian Bremmer también dirige Eurasia Group, empresa líder en investigación y consultoría sobre riesgo político. Doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Stanford, se convirtió en el becario nacional más joven de la Institución Hoover. Su tesis doctoral la tituló “La política de la etnicidad: Los rusos en Ucrania”. Desde entonces ha publicado casi una decena de libros sobre asuntos internacionales, entre ellos dos best sellers del New York Times: Us vs. Them: The Failure of Globalism (2018), y The Power of Crisis: How Three Threats-And Our Response-Will Change the World (2022). Además, Bremmer colabora en la revista Time, es profesor en Columbia y es el presentador de GZERO World, que se emite semanalmente en la televisión pública de Estados Unidos.

Desde su casa en Nueva York conversa vía Zoom con La Tercera sobre los mayores riesgos que enfrenta el mundo, los que ha medido y publicado hace 15 años en su famoso Risk Report.

En su último informe dijo que el mayor riesgo era el de Estados Unidos contra sí mismo. ¿Por qué?

En el informe medimos los riesgos en términos de probabilidad, inmanencia e impacto. Y, por supuesto, el hecho de que Estados Unidos tenga la economía más grande del mundo, el Ejército más poderoso, sea el líder tecnológico del mundo, pero también sea, por lejos, el sistema político más disfuncional entre las economías industriales avanzadas, significa que cuando hay un riesgo significativo en Estados Unidos tiene impacto externo en todo el mundo. Así que todos, ya sea América Latina, Asia, Medio Oriente o Europa, se verán dramáticamente afectados por la disfuncionalidad y la polarización del sistema político estadounidense. Esto ha estado sucediendo desde hace algún tiempo, pero esta elección en particular no tiene precedentes en cuanto al nivel de polarización, desinformación e ira. Dijimos en enero que Trump obtendría fácilmente la nominación, que ahora ha conseguido, y que cuando lo consiguiera sería dueño del Partido Republicano, que todos los republicanos lo apoyarían a él. Entonces, aun cuando ha sufrido dos impeachment, algo sin precedentes, aun cuando hay 91 acusaciones en su contra, sin precedentes también, a pesar de todo eso, todos los republicanos están detrás de un hombre que no cree, que no está dispuesto a aceptar, que perdió las últimas elecciones. Y en una democracia funcional ese sería el tema principal, pero no es el tema principal en Estados Unidos, sino que estamos hablando de la edad de Joe Biden, del aborto, de la frontera, de la economía. No dedicamos mucho tiempo a hablar de lo anormal y única que es esta situación. Por supuesto, eso conduce a una incertidumbre mucho mayor en el impacto de las elecciones, tanto en términos de cómo sería la política estadounidense, como también en términos del nivel de inestabilidad social y violencia que ocurrirá después de las elecciones, porque quienquiera que pierda no aceptará este resultado y tampoco sus partidarios, por lo que hay mucho en juego aquí.

¿Por qué, en su opinión, Trump 2024 es mucho más peligroso que en su primer mandato?

Creo que hay tres razones. La primera es que las prioridades de Trump tendrán que ser anular todos los cargos en su contra; él está enfrentando estos cargos por delitos graves y necesitará detenerlos. Y la forma de detenerlos será politizar el Departamento de Justicia, el IRS, el FBI, y esa es realmente una exigencia sin precedentes para un Presidente. También significa que perseguirá a las personas que él piensa que han sido injustas al perseguirlo. Por lo tanto, se harán esfuerzos para iniciar investigaciones sobre un grupo de enemigos políticos de Trump en Estados Unidos. Entonces es una era de macartismo que no hemos visto. No es una dictadura, pero es una diferencia seria, no es lo que vimos en la primera administración Trump. La segunda razón es porque la mayoría de los adultos serios que estuvieron cerca de Trump la primera vez, ahora lo odian y son sus enemigos y no van a trabajar para él. Ya sea que se trate de su exjefe de gabinete, o del secretario de Estado o del asesor de Seguridad Nacional. Estas son personas que, como consta públicamente, piensan que Trump está cerca de ser el anticristo. Va a ser mucho más difícil para él encontrar personas con experiencia que trabajen para él. En cambio, habrá un grupo mucho menos capaz, mucho más leal, que estará menos dispuesto a impedirle intentar perseguir algunos de sus impulsos más peligrosos, que como fue en la primera administración, en que tenía muchas más limitaciones en el círculo interno.

Donald Trump, el jueves en Nueva York. Foto: Reuters

¿Qué más es diferente?

Que el entorno geopolítico es mucho más peligroso. Tenemos una guerra en Medio Oriente que no va bien, una guerra entre Rusia y Ucrania que no va bien, y Trump tomará decisiones en ese contexto. Ciertamente, cuando le dice al primer ministro Orban, de Hungría, que visitó Mar A Lago hace poco, que no está dispuesto a gastar ni un centavo más en Ucrania si llega a ser Presidente, los aliados europeos de Estados Unidos se asustan por eso. El futuro de la OTAN está en gran medida en cuestión a raíz de esto, la relación transatlántica está en duda a raíz de eso. ¿Qué haría un Trump contra Irán, participando en ataques indirectos contra Estados Unidos? La última vez ordenó el asesinato de Qasem Soleimani, ¿eso es lo que hará en este entorno? Entonces creo que hay mucha mayor incertidumbre geopolítica, a diferencia de la última vez, en que hubo una pandemia, lo cual es un gran problema, pero geopolíticamente el mundo era, en realidad, mucho más estable.

¿Qué deberían aprender los demás países de lo que están viviendo en Estados Unidos y este riesgo de Trump? Él tiene seguidores por todas partes: Milei, Bolsonaro, Orban…

La desinformación es el mayor problema. Es un hecho que hay un gran número de estadounidenses que ahora simplemente creen en cosas que no son ni remotamente ciertas. Hay más de eso en la extrema derecha, porque Trump está impulsando personalmente esta idea de que las elecciones fueron robadas, cuando él fue quien llamó a funcionarios electorales de Georgia diciéndoles que debían conseguir más votos, y las elecciones fueron llevadas a cabo de manera justa por republicanos, por gente de su propio partido; no es que los demócratas lo estuvieran haciendo. Y sin embargo un gran porcentaje, casi la mayoría de los estadounidenses, cree que esas elecciones fueron robadas. Eso es una locura. En el lado demócrata hay muchas cosas como, por ejemplo, toda la narrativa de la colusión con Rusia. Muchos estadounidenses creen que Trump estuvo personalmente en connivencia con los rusos para ganar las elecciones de 2020, y eso no es cierto.

Un gran problema…

Entonces creo que ese es el gran problema aquí. Cuando comencé mi doctorado era 1989, el año en que cayó el Muro, en ese momento Estados Unidos era el principal exportador de democracia en todo el mundo. Estados Unidos y su ideología fueron la razón por la que la Unión Soviética colapsó, y era algo de lo que estaba muy orgulloso. Y Estados Unidos fue frecuentemente hipócrita, no siempre tuvo éxito y no siempre fue ecuánime en la forma en que aplicó esos valores, pero aun así lo fue, en la medida en que ningún país exportaba la democracia como Estados Unidos. Han pasado solo 35 años y Estados Unidos es ahora el principal exportador de herramientas que destruyen la democracia. No intencionalmente, pero estos algoritmos que provienen de las redes sociales, de los motores de búsqueda, de la forma en que los ciudadanos de las democracias participan en el discurso público y aprenden información política, están cada vez más impulsados por algoritmos que los orientan solo hacia información con la que ya están de acuerdo o hacia rechazar información con la que no están de acuerdo. Eso ayuda a construir una mejor cultura de consumo, ayuda a productivizar a esas personas, pero no las convierte en mejores ciudadanos. De hecho, socava profundamente, destruye la democracia. Y tienes razón, eso está siendo exportado de Estados Unidos a Brasil, México, Europa y democracias de todo el mundo. Es algo muy peligroso y nadie lo está regulando efectivamente en este momento.

Protesta en apoyo a los palestinos en Amán, Jordania, el jueves, en medio del conflicto en Gaza.- Foto: Reuters

“No creo que Putin gane”

Hablemos de las dos guerras actuales. ¿La situación en Gaza ha eclipsado completamente a Ucrania, de una manera irreversible?

No estoy seguro de que haya eclipsado a Rusia de una manera irreversible. Vi que un ayudante de Navalny fue atacado recientemente por terroristas en Lituania, ese es un aliado de la OTAN, y es casi seguro que Rusia estuvo detrás de eso. Creo que es absolutamente posible que Rusia participe en una guerra asimétrica que podría conducir a un conflicto directo entre Rusia y la OTAN, y si eso ocurriera, eclipsaría lo que está sucediendo en Medio Oriente. Pero eso es muy diferente de Ucrania, y Ucrania está perdiendo parte de su territorio en este momento, una pequeña cantidad, podrían perder más, pero nadie va a dar prioridad a Ucrania por sobre Israel y Gaza. El gobierno polaco lo hará, los países Bálticos lo harán, (pero) Estados Unidos no, y Estados Unidos es la superpotencia militar mundial y nadie está ni siquiera cerca.

Usted ha alertado del riesgo de una partición de Ucrania: si esto sucede, ¿ganará Putin? ¿Qué pasará en el mundo si este es el resultado para Ucrania?

No creo que Putin gane, creo que Ucrania pierde, pero son cosas diferentes. Nos fijamos en el número de víctimas que han experimentado los ucranianos, los crímenes de guerra que cometieron los rusos, el territorio que han perdido, la tortura, las violaciones, el terrorismo contra poblaciones civiles y ciudades en todo el país. Sucede todos los días, así que nos estamos acostumbrando, pero es muy difícil decir que Ucrania es un ganador en este entorno, se les puede llamar supervivientes. A las personas que sufren el cáncer las llamamos sobrevivientes, a las personas que sufren una violación las llamamos sobrevivientes. Creo que a las personas que vivieron la invasión rusa de Ucrania no las llamaremos ganadoras, las llamaremos supervivientes, creo que eso es apropiado. Pero eso no significa que el violador sea un ganador. Incluso si se salen con la suya, incluso si no son encarcelados, no los llamamos ganadores. La realidad es que en Rusia, acabo de ver una encuesta, casi el 30% de los rusos dice que no pueden comprar su comida o ropa; eso no era así antes de que comenzara la guerra, su economía va mal. La economía de guerra está impulsando el crecimiento, pero eso no es sostenible; están perdiendo muchos hombres jóvenes, no solo porque están luchando sino porque están huyendo del país. Y cientos de miles de millones de dólares rusos y activos han sido congelados por los europeos, los estadounidenses, los japoneses, la OTAN se está expandiendo, los ucranianos tendrán un odio visceral hacia Rusia para siempre y están participando en ataques incluso contra refinerías rusas dentro del país. ¿Cómo se puede decir que Rusia es un ganador en este entorno? Los únicos países que les brindan apoyo para el esfuerzo militar son Corea del Norte y los iraníes. Si recibes apoyo de Corea del Norte para poder luchar en la guerra, ¿cómo es eso una victoria? No lo es. Pero es cierto que muchos ucranianos no sobrevivirán a esto, y es cierto que Ucrania podría perder muchas más tierras y, al final del día, Ucrania no obtendrá todas sus tierras de vuelta. Creo que eso es injusto, está mal, pero es una realidad.

El Presidente ruso Vladimir Putin en Torzhok, el miércoles. Foto: Reuters

¿Qué debería hacer Zelensky con esta realidad frente a él?

No lo sé. La guerra es increíblemente popular todavía en Ucrania, los ucranianos quieren pelear, pero se están quedando sin gente. Así que necesita seguir presionando para conseguir más apoyo, más armas de Estados Unidos en particular, necesita ampliar el número de tropas disponibles, lo cual es algo horrible, y en algún momento tendrá que negociar. Pero necesita negociar desde una posición de mayor fuerza, y eso significa que necesita que Occidente le proporcione garantías de seguridad creíbles. Si yo negocio y parte de mis tierras desaparecen, ustedes deben defender el resto de las tierras que tengo, pero deben mostrarme cómo es que soy parte de la OTAN. Necesita un camino hacia la OTAN, necesita que los estadounidenses, los británicos, los canadienses y el gobierno polaco, y otros gobiernos, digan: defenderemos el territorio que les queda si ceden el 20% del mismo. Quiero decir, si los rusos van a terminar quitándote esta tierra y no puedes recuperarla, el resto de tu tierra tiene que ser defendida. Esa es una posición mínima. No sé si Zelensky podrá convencer de esto en su país.

¿Cómo ve usted Medio Oriente ahora? ¿Cómo imagina la salida de esta guerra, que ha producido una horrible crisis humanitaria en Gaza?

Los israelíes están cada vez más aislados en el escenario global, Estados Unidos está cada vez más aislado por apoyar a los israelíes, algo muy desafortunado, cinco meses después de la peor violencia contra los judíos desde el Holocausto. Ciertamente no hay ganadores aquí, los judíos son perdedores con todo el antisemitismo, los palestinos son perdedores, olvidados durante décadas por todos, incluidos los árabes, sus amigos en la región, que prácticamente no han hecho nada por ellos, y ciertamente por los estadounidenses y por los israelíes. Y los ataques que Israel ha perpetrado en Gaza -y que continúa perpetrando- están matando a decenas de miles de civiles. Pero esta guerra es muy popular en Israel porque no hay israelíes que digan: puedes parar ahora, antes de expulsar a Hamas y capturar a sus líderes. Esta es una organización terrorista junto a la cual Israel se niega a vivir, por lo que los estadounidenses están tratando de lograr un alto el fuego temporal, que pueda conducir a un alto el fuego permanente, pero no creo que el alto el fuego permanente esté en el corto plazo. En nuestro reporte este era nuestro segundo riesgo. En enero escribimos que se intensificaría, no era una pregunta, dijimos que se intensificaría significativamente, y lo ha hecho, lo vemos eso en el Mar Rojo, en Cisjordania, en Líbano y lo estamos viendo más ampliamente en Medio Oriente. Algo muy peligroso.