Julieta Brodsky, ministra de las Culturas: “En esta conmemoración de los 50 años del Golpe no hay una sola verdad testimonial… hay distintas memorias”

El viernes 27 de enero la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, recibió el visto bueno del Presidente Gabriel Boric respecto del marco general que le fue encomendado con miras a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

El consejo interministerial y la secretaría técnica conformada para esta materia ya zanjaron que habrá tres ejes: democracia, memoria y futuro. Y según la secretaria de Estado, tienen como tarea principal “convocar a las nuevas generaciones”, pues como indicó, “la mayoría de la población nació después del 73, y hay toda una generación que creció después de la dictadura y tenemos que hacerlos protagonistas”.

“Hay que poder mirar el pasado con nuevos ojos y con renovadas perspectivas lo que fue el Golpe, el gobierno de Salvador Allende y cómo han transcurrido estos 50 años”, recalcó.

Ante diferentes miradas, ¿qué conmemorará el gobierno?

Se incluye el proyecto político que se vio interrumpido, el hecho en sí del dramático golpe cívico-militar y los 50 años que han pasado. Y añadiría uno más, que es cómo va a ser Chile en los 50 años que vienen. Eso es un desafío que tenemos como generación de recambio, que viene a impulsar una nueva política, una transformación social y que tenemos el deber de pensar.

¿Cuál será el rol que tendrán?

Tenemos que articular, porque esto no se va a tratar sólo de lo que haga el gobierno, sino también de lo que haga la sociedad civil, los distintos poderes del Estado, los partidos políticos, las instituciones culturales. Tenemos que generar una reflexión, un relato.

¿Un único relato?

Va a haber otras miradas, otros relatos que también son necesarios. No pretendemos imponer.

¿Con qué actores políticos se está conversando?

Queremos que todos quienes estén interesados sientan que este ministerio tiene sus puertas abiertas para ellos. Esta semana nos reunimos con la senadora Isabel Allende, que por supuesto tiene que ser una figura central por lo que ella implica, por lo que simboliza y también por toda su experiencia y visión. Queremos que participe en las distintas etapas.

¿Desde partidos oficialistas han hecho requerimientos?

Nos hemos reunido con los partidos oficialistas y la verdad es que hay mucha convergencia de visiones en lo que estamos planteando, en que para que exista democracia tiene que haber un respeto irrestricto de los derechos humanos. Por supuesto hay matices en cada sector y en cada partido. Hay historias distintas, partidos que son de una generación que no vivió el Golpe, y partidos que estuvieron muy ligados a la UP, al Golpe, a la dictadura.

Parlamentarios de la UDI aseguraron que están siendo excluidos ¿Hay contacto con ellos?

Todavía no hay nadie que haya quedado afuera. Tenemos las puertas abiertas a todos los que se sientan convocados. Celebro que la UDI tenga interés también en esta conmemoración. Y hemos estado coordinando agendas con su dirigencia.

¿Cómo hacer converger a todos?

La idea es hablarles a los chilenos y chilenas. Nuestro deber es generar un espacio para que reflexionemos conjuntamente sobre nuestro pasado, presente y futuro. Entonces, por supuesto que integrar las distintas miradas es valioso. No se trata de llegar todos a un acuerdo que nos deje satisfechos. En esta conmemoración no hay una sola verdad testimonial, hay distintas miradas, distintas memorias.

Según encuesta de la UDD, el 48% cree que será malo conmemorar esta fecha y el 63% dice que dividirá al país. ¿Cómo asume el desafío que eso supone?

Nada más lejos para nosotros que querer dividir, sino todo lo contrario. Esto tiene que ver con nuestro compromiso con la defensa de la democracia. Visualizamos esta conmemoración con miras a caminar hacia la unidad y no hacia la división, y creemos que algo interesante de esa encuesta es que son justamente las nuevas generaciones quienes están más interesadas en que se conmemoren los 50 años, entonces eso nos da una tremenda oportunidad.

Los hitos desde el gobierno aún no se han iniciado, ¿en qué actos están pensando?

Queremos que esta conmemoración no esté sólo concentrada en septiembre, sino que pueda llevarse a cabo a lo largo del año, y donde las regiones tengan un rol protagónico. Tenemos programado un homenaje a Jorge Peña Hen en La Serena, en conjunto con la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles. También habrá entrega de inmuebles que hayan funcionado como centros de tortura o de detención.

¿Y el 11 de septiembre?

Es algo que por supuesto va ser necesario. Estamos barajando distintas opciones, porque también hay muchas otras actividades e iniciativas ocurriendo el mismo 11. Tenemos que ver bien cuál va a ser el rol del gobierno ese día.

¿Considera necesario algún gesto de las Fuerzas Armadas?

Las Fuerzas Armadas han tenido distintos gestos y avances en torno a este tema. No me compete a mí decir cuál debiera ser su rol, porque creo que esa es una tarea del Ministerio de Defensa. Las personas que integran hoy las Fuerzas Armadas no están tan ligadas necesariamente a las personas que la integraban durante la dictadura o durante el Golpe de Estado, entonces es una materia muy delicada que tiene que ser tratada con mucho cuidado. No me compete a mí dar esa instrucción, sino más bien conversar y coordinarnos muy bien con el Ministerio de Defensa para ver bien cuál va a ser el rol que deben cumplir. b