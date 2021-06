Karina Oliva (FA), candidata a gobernadora metropolitana: “En la oposición están en juego dos proyectos diametralmente diferentes”

La dirigenta de Comunes Karina Oliva (36 años) pone sus últimos puntos sobre la mesa antes de la segunda vuelta de gobernadores, en la que se enfrentará a quien ella ha calificado de la “representación de los 30 años” versus un proyecto “supere el sistema neoliberal”.

¿Con qué sensación llega a este domingo?

Mucha alegría. Hace mucho tiempo no me sentía tan parte de un proceso histórico y ciudadanamente tan respaldada. La gente me abraza, manda buena onda, siente que si llegamos al gobierno regional van a estar ellos ahí. Pero al mismo tiempo siento mucha responsabilidad.

En la metropolitana van a competir dos proyectos de centroizquierda. ¿Cómo ve eso?

Lo que está en la palestra es que las propuestas de la derecha no le hacen sentido a la gente. Al mismo tiempo, en la oposición están en juego dos proyectos diametralmente diferentes. Uno que está en querer mantener la política de los últimos 30 años y otro que quiere superar los enclaves, asumiendo esa historia, cuestionándola y queriendo construir un nuevo proyecto. Eso está en juego también a nivel país.

El final de la campaña estuvo muy marcado por peleas. ¿Se desnaturalizó la contienda?

Mis críticas siempre han estado en función de lo político y me ha tocado enfrentar cuestionamientos desde el ninguneo, apelativos machistas y clasistas. Eso me tiene un poco agotada porque me gustaría más hablar de lo que estamos proponiendo. Lamento que la otra campaña esté marcada para hablar mal de mí.

Ha remarcado la crítica de los 30 años. ¿No es contradictorio con que haya sido asesora de un senador, Alejandro Navarro, que ha estado en el Congreso desde 1994. Y también con contar con el apoyo del PC que formó parte de uno de esos gobiernos?

Lo importante cuando uno vive contradicciones es saber hasta dónde las ordena y las supera. Yo milité en el MAS y en el momento en que éste decidió irse a la Nueva Mayoría abandoné el partido con otros compañeros. La contradicción no estaba en mí, era de ellos. Cuando el PC decide estar en la NM, no estuve en ese gobierno. Tengo una crítica a un juicio político, no es un problema personal con alguien en particular.

¿Cuánto significado tendrá esta elección en la presidencial?

Los analistas siempre hacen análisis.Este es un antecedente relevante de lo que pueda ocurrir para lo que venga porque la elección se hace sobre la región que tiene mayor votación y la política está extremadamente concentrada en la RM.

¿Ve espacio a un encuentro con Unidad Constituyente para el desafío presidencial?

Desde Apruebo Dignidad hemos hablado que tenemos que construir un proyecto político para Chile que supere el sistema neoliberal. Esa respuesta no la puedo dar yo, sino que ellos que hasta el día de hoy siguen diciendo que defienden el modelo de los últimos 30 años.

Pero usted es un liderazgo del Frente Amplio...

Nunca me niego a discutir y dialogar. Veremos cómo se dan los escenarios. No me atrevo a decir cuál es mi disposición o la de ellos.

¿Vio a todo el FA jugado en su candidatura?

Súper jugado, compañeros y compañeras del FA levantándose a las 6 de la mañana para recorrer los metros, hasta tarde. Cómo voy a decir que no se han sacado la mugre.

¿Y cuando la cuestionaron por el apoyo de¨Pablo Maltés, Pamela Jiles y el Partido Humanista?

Pero esas son redes sociales. En eso soy lo menos melodramática que hay.

¿Y el apoyo de Maltés perjudica o suma?

No lo sé, no me he sentado a evaluar ni a pensar. El domingo veamos.

Pero las figuras del PH generan ruido en el FA hace años. Sabiendo eso, ¿por qué lo buscaron?

Yo no pedí apoyo, ellos lo dieron.

Comunes hizo gestiones...

Cuando ellos nos escriben y nos dicen que están evaluando, obviamente respondimos. Me llamó Pablo (Maltés) y me dijo ‘Karina te agradezco por el fairplay durante la campaña’. Incluso cuando todo el mundo les pegaba yo no hablaba de Pablo ni de Pamela, me parecía innecesario. Y dijo, ‘queremos darte el apoyo porque el proyecto de ustedes es mucho más importante para nosotros. Claudio es una buena persona, pero diferimos políticamente’. Y ahí fue cuando me invitó a un café para hacerlo público y listo.

Pero ese café iba a generar problemas...

Nosotros se lo comunicamos a la mesa nacional del FA.

¿El FA debiera replantear la relación que tienen con el PH?

No lo sé, no voy a pautear al FA previo a la elección. Tenemos que ir poniendo las cosas en su justa medida.

Gabriel Boric criticó públicamente esto, Daniel Jadue no. ¿Cómo fue la conversación con Boric?

Con Gabriel y con Daniel me he sentido muy cómoda, además los dos han entendido esto del amor libre que les dije que iba a haber en campaña. Fue una buena conversación con Gabriel. Me parece muy bien y sano que cuando Gabriel no está de acuerdo lo diga y cuando yo no estoy de acuerdo con él, lo digo.

¿Su primera medida?

Revisar la situación de Alto Maipo y el recurso que hoy tiene la comunidad interpuesta en el tribunal. Defender el río Maipo es defender la vida en la RM