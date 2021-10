Los nuevos días de Rozas: lejos de Carabineros, pero cerca del estallido

Con 60 procesos judiciales abiertos, el exmandamás de la policía uniformada no puede sacudirse de los graves hechos que se produjeron entre octubre de 2019 y noviembre de 2020, cuando salió del cargo. Once meses después, no participa en actividades de la institución, pero mantiene su amistad con su sucesor, el general Ricardo Yáñez.