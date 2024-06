El presidente de RN, Rodrigo Galilea, si bien tiene una mirada crítica de la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, toma distancia de su par de la UDI, Javier Macaya, quien condicionó el avance de otros acuerdos tras el anuncio del Mandatario de intentar avanzar en el aborto legal y la eutanasia.

“Quedó asentado en la ciudadanía que el Presidente valora más estas iniciativas, que no son prioritarias”, sentencia.

¿Cómo debiera ser el tono opositor después de la cuenta? La UDI y republicanos se mostraron duros.

Lo que RN trata de transmitir es que, más allá de un discurso que tuvo episodios, a nuestro juicio, desafortunados, la política que hacemos no tiene que ver con lo desacertado que pueda ser el Presidente o el gobierno. Estamos en el Parlamento representando a la ciudadanía. Tenemos los desafíos que la ciudadanía tiene y, por lo tanto, nosotros hacemos política mirando al país como un todo y no mirando aciertos o desaciertos de quienes puedan ser eventuales adversarios en política.

¿Se equivoca la UDI afirmando que los acuerdos están en riesgo por los anuncios valóricos?

Quizás en un primer momento hubo algunas declaraciones más duras por parte de la UDI y de republicanos. Pero, ahora, a la UDIy a Javier Macaya los he visto en sus últimas declaraciones marcando el punto de que uno tiene la obligación de trabajar en todas las reformas que le importan al país. Uno no se puede marginar de discusiones, no se puede marginar de los desafíos de la ciudadanía. Por tanto, más allá de que no nos hayan gustado algunas partes del discurso, de una cuenta pública desafortunada, uno tiene la obligación de trabajar en las reformas que importan.

Se criticó que la oposición estuvo descoordinada y que “pisaron el palito” del gobierno.

Ignoro cuál fue el propósito del Presidente al hacer anuncios como el aborto libre, pero claramente no lo tenía ni siquiera coordinado con su propio sector. Quedó asentado en la ciudadanía que el Presidente valora más estas iniciativas, que no son prioritarias, que otras en las que no mostraron mayor entusiasmo, como seguridad, salud y pensiones.

El presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea. Foto: Andres Perez

¿Hay alguna autocrítica por el desorden de ofensivas del sector?

Hay una pretensión que considero extraña que le gustaría que todas las personas que son de oposición pensaran y dijeran lo mismo, y eso me parece a mí que es una pretensión absurda. Evidentemente que lo que pueda pensar una persona de Amarillos o Demócratas va a ser muy distinto a los republicanos. Lo mismo respecto de RN o la UDI. Cada uno en su estilo mostró su disconformidad. No es una señal de descoordinación. Al contrario, es valioso y hace una oposición amplia.

¿Cómo enfrentar temas que dividen, como la eutanasia y el aborto?

Todo proyecto de ley que está en el Congreso y que eventualmente recibe urgencias es un proyecto de ley que se va a discutir. Nadie en el Congreso puede negarse a hablar de un determinado tema. Más allá de discutir, lo que nos parece una equivocación es que el gobierno ponga urgencias en temas que nos distraen de aquello que debiera tener las máximas prioridades de un gobierno.

¿El gobierno hace estos anuncios buscando réditos electorales?

Quizás busca fidelizar a un grupo de ciudadanos, que son electores de él. A lo mejor lo toma como un desafío personal. Pero, más allá de las teorías, vuelvo a decir:este país tiene desafíos demasiado grandes. Todos estábamos esperando alguna luz de por dónde el gobierno iba a enfocar la ley larga de salud. Al tema de los campamentos, ¿cuánto tiempo le dio?

Este domingo hay primarias, ¿qué pronóstico hace para RN?

Espero que el domingo, con quienes sean los ganadores de las primarias, sea la ratificación de un momento de unidad. Todos los partidos de Chile Vamos vamos a estar detrás de los ganadores. Muy probablemente dentro de Chile Vamos, vamos a finiquitar nuestras negociaciones municipales, teniendo ya a la vista esos resultados.

Parece difícil llegar a esa unidad con tensiones en lugares como Lo Barnechea, Independencia y Puente Alto.

Hay campañas que pueden ponerse más rudas o agresivas de lo aconsejable. Pero, en la gran mayoría, las primarias han fluido. Esos roces son muy habituales, no les doy mayor importancia.

Lo Barnechea es más crítico.

Yo tengo una gran opinión de Felipe Alessandri (RN) y también tengo una buena opinión de Carlos Ward (UDI). Hay veces que las campañas se salen un poco de lo que debiera ser su normal desarrollo. Pero tengo esperanza de que se desarrollen normalmente las elecciones. Me encantaría, porque es lo mejor para Lo Barnechea que gane Alessandri. Sea quién sea el elegido, lo vamos a apoyar.

¿Cómo administrar tensiones en Puente Alto, donde el senador Ossandón cuestiona la legitimidad de las primarias y Felipe Ossandón corre por fuera?

A la primaria estuvieron todos invitados. Y yo particularmente le insistí a Felipe Ossandón de que participara. Lamentablemente, él consideró que no se daban las condiciones. Si Karla Rubilar gana las primarias, por supuesto que es la candidata de RN. Espero, y aún tengo la esperanza, que Felipe le dé una vuelta más a este tema y se dé cuenta de que la unidad es más importante.

El presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea. Foto: Andres Perez

Otra zona complicada es la gobernación de Valparaíso. RNse disputa por Luis Pardo y la UDI, por María José Hoffmann.

Es un problema que yo llamo de los problemas buenos, que se producen cuando hay más de un buen candidato.

¿Se puede hablar de problema bueno cuando hay una guerra de declaraciones entre la UDI y RN?

Como son buenos candidatos, generan mucho entusiasmo en las propias filas. Y eso lleva a declaraciones apasionadas. Pero van a ser las directivas las que tomen una opción.

¿Se equivocó Matthei cuando apoyó a Hoffmann? Se espera que ella sea transversal.

No creo que haya querido perjudicar a nadie. Probablemente hubo simplemente una desinteligencia y por eso es que recibió a Luis Pardo. Tuvieron una conversación y el tema está superado.

¿Habló con Matthei de esto?

Simplemente conversamos y le dije que sería muy oportuno, dado que probablemente aquí había habido una desinteligencia, que se reuniera con Luis Pardo.

Los republicanos quieren competirle a Chile Vamos en las gobernaciones. ¿Insistirán en llevar solo una carta del sector?

Yo he conversado con el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, por el tema. Y me parece que esta decisión es un error. Se lo he planteado. El desafío de unidad opositora no solamente debe estar en candidaturas de alcaldes, sino también en gobernadores. Nosotros estamos dispuestos a hacer gestos.