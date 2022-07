“Zoom” a los grupos ciudadanos que protagonizarán la franja de la derecha

La próxima semana comenzará formalmente el trabajo para la franja televisiva de la oposición. Por esos días, los representantes de Chile Vamos y Republicanos -Gonzalo Müller (UDI), Bernardo Fontaine (RN), Jorge Selume (Evópoli) y Marco Antonio González (Partido Republicano)- se juntarán con las organizaciones de la sociedad civil que asumirán protagonismo por el Rechazo.

Nueve fueron los organismos elegidos por los cuatro partidos: Salud Libre, No Más Víctimas, Mi Derecho a Educar, Mentoras, Cabilderos, Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, Educación Libre y Diversa, Con Mi Plata No y Apyme. No obstante, de algunos de estos grupos se desprenden otros movimientos.

Detrás de ello hubo un trabajo selectivo de los partidos que se desplegaron a nivel nacional para tener contacto con dirigentes y voceros de estos grupos para convencerlos de participar en la franja. La idea era ajustarse a la estrategia del sector: que los políticos se mantengan en segunda línea y que la sociedad civil sea la cara de la campaña.

Fue un trabajo de semanas, que involucró giras nacionales. Hubo periplos del presidente de RN, Francisco Chahuán, y su secretario general, Diego Schalper, mientras que la UDI hizo lo mismo con el timonel Javier Macaya y la exdiputada María José Hoffmann.

Recorrieron lugares como Los Lagos, Ñuble, La Araucanía, Tarapacá, entre otros. En la UDI, incluso, dicen que solo faltaron tres regiones por recorrer.

En cada región, los dirigentes políticos sostuvieron encuentros con gremios y otras agrupaciones para conocer sus preocupaciones sobre la Carta Fundamental. Hubo reuniones con representantes del sector pesquero y minero, también artesanos y agricultores, entre otros.

En el trabajo también participaron independientes como el exasesor de La Moneda Claudio Pontillo, quien ofició como enlace con algunas organizaciones. Por parte de los partidos también colaboraron el exalcalde de Santiago Felipe Alessandri (RN), la exasesora presidencial Pía Margarit (UDI) y Paulina Monti (Evópoli).

Al momento de inscribir, cada partido promovió a las organizaciones que sentía más cercanas a su ideario. Ese proceso culminó el jueves cerca de las 19 horas.

Si bien cada organización elaborará su mensaje, los enlaces partidarios definirán la forma de las piezas audiovisuales.

Los organismos elegidos

Uno de los grupos que estará presente es “la Coordinadora” Nacional de Movimientos Ciudadanos, de la cual se desprenden otros 60 organismos, que promueven causas de padres y apoderados, emprendedores, estudiantes universitarios, entre otras.

Con sus demandas buscan elaborar lo que llaman el “Plan C”: una serie de propuestas de cambios constitucionales que vengan desde la sociedad civil y no de los partidos políticos.

“Que votar Rechazo tenga una cierta garantía de que se van a generar los cambios sí o sí. El mejor camino es una tercera vía, que sea el Congreso, y que se habilite una vía que puede ser una comisión de expertos, el mismo Congreso o una elección”, dice el director ejecutivo de “la Coordinadora”, Claudio Salinas.

Otro de los organismos es Salud Libre, que promueve la libertad de elección del sistema sanitario. La entidad fue creada en enero y su vocera es Victoria Beaumont.

Sin embargo, no todas las organizaciones son completamente independientes. Una de ellas es Cabilderos, que nació el 2016, en momentos en que la entonces Presidenta Michelle Bachelet buscaba cambiar la Carta Fundamental.

Sus principales figuras son militantes y dirigentes de RN. Su director nacional es el abogado Víctor Manuel Avilés, quien integra el Tribunal Supremo de la colectividad; Francisco Orrego, que además es vicepresidente de la directiva, y Diego Poblete, prosecretario de la tienda.

Con mi Plata No, que busca evitar que se expropien los fondos de pensiones, tiene como vocero al mismo Francisco Orrego. El organismo adquirió notoriedad por sus manifestaciones en la Convención Constitucional. Y en una oportunidad, incluso, abordaron al Presidente Gabriel Boric.

Otra entidad elegida fue Mentoras, que se encarga de defender causas de género. Este organismo es liderado por Javiera Rodríguez, exasesora del comando presidencial de Sebastián Sichel y exfuncionaria de la UDI; la excandidata a constituyente Paulina Lobos (Evópoli) y la experta en marketing Bárbara Biskupovic. La idea que quieren transmitir en la franja es que si bien hay muchos temas de paridad, asuntos como la libertad de educación y salud generan desigualdad de género.