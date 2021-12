Bubble será la nueva película de anime de WIT Studio de la mano de Netflix

Desde Netflix han anunciado su próxima película animada la cual tendrá por nombre Bubble, y será realizada por Wit Studio.

El filme contará con un staff de primer nivel con Tetsuro Araki (Attack on Titan, Kabaneri of the Iron Fortress) encargado de la direción, y contando con un guión de Gen Urobuchi (Puella Magi Madoka Magica, Fate/Zero). Por otro lado, el diseño de personajes correrá de la mano de Takeshi Obata (Death Note, Platinum End) y la música será compuesta por Hiroyuki Sawano (Attack on Titan, 86).

En cuanto al reparto, por el momento se han confirmado a Jun Shison, Mamoru Miyano, Yuuki Kaji y Tasuki Hatanaka, aunque se desconoce el nombre de los personajes que interpretarán.

La sinopsis apunta:

En un Tokio donde la gravedad se ha roto, un niño y una niña se atraen el uno al otro... La historia se desarrolla en Tokio, donde unas burbujas que rompen las leyes de la gravedad se han extendido por todas partes. Aislada del resto del mundo, Tokio se ha convertido en el patio de juegos de un grupo de jóvenes que han perdido a sus familias, realizando batallas de parkour extremas en las que saltan de edificio a edificio. Hibiki es uno de estos jóvenes que es bien conocido por realizar maniobras de alto riesgo, quien un día falla en uno de sus movimientos y cae en una zona donde la gravedad es imposible, aunque lo salva Uta, una chica con misteriosos poderes. Es entonces cuando ambos escuchan un sonido que solo parecen escuchar ellos. ¿Por qué aparece Uta ante Hibiki? Su encuentro llevará a una revelación que cambiará el mundo.

Según fue dado a conocer, esta llegará el 28 de abril de 2022 a la plataforma, mientras que en Japón se estrenará en cines el 13 de mayo.