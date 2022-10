Christian Bale dijo que construyó su carrera en base a papeles que Leonardo DiCaprio rechazó

Christian Bale ha interpretado destacados papeles a lo largo de su carrera que abarcan desde los roles centrales en películas como American Psycho y Vice hasta Batman en la trilogía dirigida por Christopher Nolan, pero nada de eso sería posible sin Leonardo DiCaprio... o al menos eso es lo que siente el actor.

En una reciente conversación con la revista GQ, Christian Bale fue consultado sobre los papeles que perdió contra DiCaprio en la década de 1990 y el actor confesó que eso no fue algo puntual y sería una tónica de su carrera y la de otros intérpretes con edades similares.

“Oh amigo. No soy solo yo. Mira, hasta el día de hoy, cualquier papel que alguien obtenga, es solo porque (DiCaprio) lo rechazó de antemano. No importa lo que nadie te diga. No importa cuán amigable seas con los directores. Todas esas personas con las que he trabajado varias veces, todas le ofrecieron cada uno de esos roles primero”, dijo Bale. “(...) Una de esas personas me dijo eso. Entonces, gracias, Leo, porque literalmente, puede elegir todo lo que hace. Y bien por él, es fenomenal”.

Pero no crean que Bale está molesto por esa situación ya que el actor indicó que está “agradecido” de recibir papeles

“No puedo hacer lo que él hace. Yo tampoco querría la exposición que él tiene. Y lo hace magníficamente. Pero sospecho que casi todos los que tienen una edad similar a él en Hollywood le deben sus carreras a él, sea cual sea el proyecto”, sentenció el actor.

Aunque es difícil imaginar a DiCaprio rechazando algunos papeles de Bale, no es imposible ver el punto del actor en alguno de sus roles de más alto perfil o al recordar cómo también estuvo en carrera para protagonizar Titanic.