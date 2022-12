David Duchovny aseguró que su versión de Los Archivos X no puede seguir existiendo sin Chris Carter y Gillian Anderson

Aunque en las últimas temporadas de Los Archivos X fueron ampliamente criticadas, tanto en la tanda original de episodios como en las posteriores resurecciones, eso no ha impedido que exista especulación sobre la posibilidad de un retorno de la franquicia. Inclusive considerando que la actriz Gillian Anderson ya planteó que la temporada número 11 marcó su despedida de la agente Scully.

En ese sentido, ahora David Duchovny, quien interpretó al agente Mulder,. planteó que no ha pensado en la posibilidad de seguir adelante si no están sus compañeros, lo que también incluye al creador de la serie, Chris Carter.

“No lo sé. Realmente nunca lo he considerado [una nueva temporada sin Scully]. Para mí, siempre fue que no había serie a menos que estuvieran Chris y Gillian, así que no lo sé. No quiero tener que pensar en eso porque no es algo que necesariamente necesite en mi vida”, dijo Duchovny.

“Creo que en este punto podría haber otra versión del programa sin cualquiera de nosotros. No estoy seguro. O podría haber una caricatura. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero personalmente, para mí, el Archivo X en el que estoy involucrado consiste en Chris Carter, yo mismo y Gillian, así que no he pasado tiempo tratando de pensar en una versión diferente de eso, y no sé si lo haré”, finalizó.

Por ahora no existe ningún proyecto oficial para alargar la saga de Los Archivos X, aunque previamente se planteó una versión animada en clave de comedia que se llamaría Los Archivos X: Alburquerque.