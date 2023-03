David F. Sandberg, el director de Shazam! Fury of the Gods, criticó al discurso online sobre las películas de superhéroes

Muchas veces las discusiones online en torno a producciones de superhéroes suelen adquirir niveles de odio y enojo que probablemente espantarían a los protagonistas de las cintas o los cómics que los involucrados claman amar.

Pero aunque es no es un fenómeno nuevo y es probable que no desaparecerá pronto, las personas pueden optar por restarse de esas conversaciones y eso es precisamente lo que quiere hacer David F. Sandberg, el director de Shazam! Fury of the Gods.

Tras el estreno de la película más reciente de DC se ha hablado muchos sobre su premisa y calidad a propósito de sus cifras de recaudación. No obstante, Sandberg no solo dijo que no estaría sorprendido por esa recepción, sino que también explicó que tras Shazam! Fury of the Gods está listo para retirarse del cine de superhéroes.

El director de Annabelle: Creation utilizó su cuenta de Twitter durante este lunes para reflexionar sobre el primer fin de semana en cartelera de la secuela de Shazam.

Sandberg comenzó planteando que aunque en el agregador de críticas Rotten Tomatoes tiene una buena valoración de la audiencia (88% al momento de la redacción de esta nota), la reacción de la crítica no fue como esperaba.

“En Rotten Tomatoes acabo de obtener mi puntaje de crítica más bajo y mi puntaje de audiencia más alto en la misma película. No esperaba que se repitiera (la reacción) de la primera película críticamente, pero aún así me sorprendió un poco porque creo que es una buena película. Oh bien”, escribió el cineasta.

De ahí en más agregó que no se arrepiente de trabajar en las dos películas de Shazam, pero ahora quiere incrusionar en otro tipo de cintas y distanciarse del mundo de los superhéroes y especialmente de su fandom

“Como vengo diciendo desde hace un tiempo tengo muchas ganas de volver al terror (además de probar cosas nuevas). Después de seis años de Shazam, definitivamente he terminado con los superhéroes por ahora”, contó. “Para que quede claro, no me arrepiento ni por un segundo de haber hecho las películas de Shazam. He aprendido mucho y he trabajado con algunas personas realmente increíbles. ¡Siempre estaré agradecido de haber podido dirigir dos de ella! Han sido experiencias muy desafiantes pero valiosas. Una cosa que realmente esperaba con ansias es desconectarme del discurso de los superhéroes en online. Mucho de eso me estresa mucho y será bueno no tener que pensar más en eso”.

Sin embargo, parece que Sandberg cantó victoria muy pronto y su tweet no tardó en llegar a foros como Reddit como una declarción donde supuestamente él culpaba al público por la recaudación de Shazam! Fury of the Gods.

“Entonces ese tweet se convierte en esta publicación de Reddit y antes de que te des cuenta te arriesgas a que se convierta en una verdad aceptada online y nunca escucharás el final. Agotador”, publicó Sandberg en otro tweet. “Y yo lo tengo bastante fácil. Lo más desalentador fue ver los comentarios en el Instagram de Leslie Grace diciendo ‘¡Jaja, tu película fue cancelada!’, ‘No eres mi Batgirl’, etc. Y esto no se limita a los fanáticos de los superhéroes. Es triste”.

Leslie Grace era la actriz que interpretaría a Barbara Gordon en la película sobre Batgirl que se desarrolló tiempo atrás para HBO Max pero fue cancelada por Warner Bros Discovery. Todo mientras los comentarios de Sandberg sobre lo tóxico de otros fandoms son sencillos de respaldar al mirar a franquicias como Star Wars o sagas de videojuegos como The Last of Us.