De Gotham al Arrowverso: Victoria Cartagena será nuevamente Renee Montoya en Batwoman

Renee Montoya será parte de la tercera temporada de Batwoman y el personaje llegará de la mano de una cara conocida para los fanáticos de las series basadas en los cómics de DC.

Resulta que, de acuerdo a Deadline, Victoria Cartagena será la encargada de interpretar a Renee Montoya en el próximo ciclo de Batwoman.

Por supuesto, aunque Cartagena debutará en el Arrowverso con esta producción, la actriz ya interpretó a Montoya en Gotham, la serie amparada por Fox y que a lo largo de cinco temporadas exploró a distintos personajes de la ciudad titular y la historia de Bruce Wayne antes de su transformación en Batman.

Pero aunque este dato sin duda resulta llamativo, cabe señalar que no es más que una coincidencia ya que los universos de Batwoman y Gotham actualmente no están conectados.

En ese sentido, la versión de Montoya que Cartagena interpretará en Batwoman es descrita como una ex oficial de la Policía de Gotham que dejó a esa institución debido que no podía soportar la corrupción. Así, según detalla Deadline, Montoya debutará como la directora de una “‘división de monstruos’ que no ha tenido mucha acción ... hasta ahora. Justa y pragmática, y LGBTQ +, es una mujer con una misión muy personal (y misteriosa) de ayudar a limpiar las calles de Gotham de la manera correcta, por cualquier medio necesario”.

“Supongo que Renee Montoya y yo tenemos algunos asuntos pendientes ¡Estoy muy emocionada de unirme a este nuevo grupo de talentosos artistas, escritores y equipo que están haciendo lo suyo aquí! ¡Me han acogido de todo corazón! Agradecida, humilde, emocionada al máximo”, escribió Cartagena en Twitter respecto a su participación en la serie.

La tercera temporada de Batwoman se estrenará el 13 de octubre en Estados Unidos.