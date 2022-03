Doctor Strange in the Multiverse of Madness duraría lo mismo que Spider-Man: No Way Home

¿Cuánto durará Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Es una pregunta que muchos fanáticos comenzarán a plantearse a medida que se acerca la fecha de estreno de la próxima película de Marvel Studios. Pero mientras desde la compañía detrás del MCU aún no han dicho nada al respecto, un nuevo rumor sostiene que la secuela de Doctor Strange sería bastante extensa.

Recientemente el portal brasileño Ingresso indicó que Doctor Strange in the Multiverse of Madness duraría 148 minutos. Si bien este no es un dato oficial y no debe ser tomado como algo más que un rumor, con una extensión de 2 horas y 28 minutos la nueva película de Stephen Strange no solo se extendería por lo mismo que Spider-Man: No Way Home, sino que también entraría en el podio de las películas más largas de Marvel Studios y solo quedaría tras Avengers: Endgame (poco más de 3 horas), Los Eternos (2 horas y 30 minutos) y Avengers: Infinity War ( horas y 30 minutos).

Pero aunque aquella extensión parece factible para una película que además de continuar la historia de Stephen Strange seguirá la la trama de Wanda Maximoff que arrancó en WandaVision, presentará a América Chávez y lidiará con el tema del Multiverso, cabe señalar que a raíz de las refilmaciones aquello perfectamente podría cambiar.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue dirigida por Sam Raimi y se estrenará en mayo.