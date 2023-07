Dos clásicos juegos de Zelda llegan a Nintendo Switch Online

Buenas noticias para todos los fanáticos de Zelda y es que desde Nintendo dieron a conocer que dos juegos de The Legend of Zelda se sumarán al catálogo de Nintendo Switch Online.

De acuerdo a lo que anunciaron, se trata de dos títulos lanzados para Game Boy, The Legend of Zelda: Oracle of Ages y The Legend of Zelda: Oracle of Seasons.

“Explora aún más tierras rebosantes de misterio, magia y el encanto de la serie The Legend of Zelda en el sistema Nintendo Switch. Dos aventuras clásicas de Game Boy Color, The Legend of Zelda: Oracle of Ages y The Legend of Zelda: Oracle of Seasons, ahora se pueden jugar para todos con una membresía de Nintendo Switch Online como parte de Game Boy – Nintendo Switch Online biblioteca”, apuntaron desde Nintendo.

Cabe recordar que los usuarios de Nintendo Switch Online tienen acceso a juegos de diferentes plataformas como Super Nintendo, Nintendo, Game Boy y Game Boy Advance.