Ed Brubaker ha recibido más dinero por su cameo en Capitán América 2 que como co-creador de The Winter Soldier

Semana a semana los fanáticos de Bucky Barnes disfrutan con los nuevos episodios de The Falcon and The Winter Soldier, la serie más reciente de Marvel Studios. Sin embargo, aunque fue uno de los responsables de recuperar a Bucky en los cómics, Ed Brubaker todavía no puede sentirse bien con las adaptaciones amparadas por Disney.

Durante el pasado mes de marzo, Brubaker explicó que tenía “sentimientos encontrados” respecto a The Falcon and The Winter Soldier porque no estaba conforme con las retribuciones por el uso de su trabajo en ese y otros proyectos del MCU.

Por supuesto, esas declaraciones de Brubaker no pasaron desapercibidas y aunque aparentemente nadie de Disney o Marvel ha hecho algo para solucionar esa situación, ahora el escritor pudo ahondar en sus descargos durante una aparición en Fatman Beyond.

En el marco de una conversación con Kevin Smith y Marc Bernardin, el autor de Pulp explicó que Bucky es uno de sus personajes favoritos y detalló un poco de la trastienda que llevó a que él y el dibujante Steve Epting reintrodujeran al ex-sidekick del Capitán América a los cómics.

No obstante, aunque Brubaker planteó que está encantado con la recepción que ha tenido The Winter Soldier entre los fanáticos de los cómics y las películas, el escritor reiteró que le parece injusto que no se le compense por su trabajo.

“Estoy complicado. Sabía de un principio que era trabajo por contrato, pero también cuando estaba escribiendo (al cómic que presentó a Winter Soldier) ellos no tenían su propio estudio de cine ni le pertenecían a Disney”, comentó Brubaker antes de abordar cómo Winter Soldier se ha convertido en parte de la cultura y la contra cultura inspirando desde disfraces de Halloween hasta fanfictions y gigantescos tatuajes.

“Me siento un poco en conflicto porque por un lado eso es asombroso y nunca esperé que fuera así, como dije, pensé que sería el final de mi carrera, pero en su lugar es esta cosa que se ha transformado en un gran fenómeno”, añadió. “Pero al mismo tiempo, a medida que han pasado los años, comencé a pensar: ‘cómo es que no estoy consiguiendo nada de esto, realmente’. Como podemos tener ‘agradecimientos a...’ o un crédito, pero estas películas están haciendo millones y millones de dólares y se siente simplemente como que hicimos un trato malo”.

Brubaker continuó detallando que incluso rechazó un cheque de agradecimiento por Captain America: Civil War porque consideró que la pequeña cifra que contenía era un insulto.

En ese sentido, el escritor explicó que es doloroso para él que elementos como la trama de Bucky con los otros supersoldados en Civil War llegaran a las películas desde las historias de sus cómics y todos creyeran que recibía una gran compensación por eso.

“Cuando tienes a cien personas preguntando ‘¿cuánto te pagaron por esto?’, comienza a carcomerte un poco”, señaló el escritor de The Fade Out. “Mira yo sabía en lo que me estaba metiendo y no estoy infeliz con mi vida o con que escribí esta cosa. Estoy muy orgulloso del trabajo que hice en Daredevil y en Cap (...), pero al mismo tiempo siento que, tu sabes, sean un poco más generosos”.

Si bien Brubaker es el responsable de una de las etapas más famosas de los cómics del Capitán América, también tiene un montón de libros reconocidos en otras editoriales y de manera independiente, por lo que asegura que la cantidad de dinero no es el foco de su molestia sino que todo tiene que ver con que, a raíz del éxito de las adaptaciones en las que figuran elementos de su trabajo, él ni siquiera tendría que preocuparse por la estabilidad financiera de su familia como le sucedió después del incidente en el que casi se ahogó.

“Se comenzó a sentir como que esto dolía un poco. Ser pasado por alto de esta manera. Han hecho tratos con otras personas que han tenido menos aportes sobre lo que hacen”, dijo Brubaker. “Simplemente apesta. Recuerdo estar sentado en esa película (Civil War) y sentir esta úlcera de Jack Kirby que me crecía en el estómago y decía: ‘Así es como se sentía, chico. Excepto que cien veces peor para mí, así que vete a la mierda’”.

Pero quizás lo más llamativo de las declaraciones de Brubaker es que el escritor reveló que ha ganado más dinero por su pequeña aparición como un científico en Captain America: The Winter Soldier que por su trabajo en los cómics.

“He ganado más con los residuos de Sindicato de Actores que con la creación del personaje”, reveló Brubaker. “Por mi única línea que fue cortada”.

Así, si bien durante la conversación el autor recalcó que está al tanto de lo que implican los acuerdos para la creación de cómics con empresas como Marvel, también sacó a colación el caso de Dave Chappelle y planteó que la “Casa de las Ideas” perfectamente podría solucionar esta situación si lo quisiera.

“No hay nada que impida a nadie en Marvel ver cuánto se ha utilizado a Winter Soldier en todas estas cosas y llamarnos a mí y a Steve Epting y decir: ‘¿Saben qué? Vamos a intentar ajustar lo estándar para que ustedes puedan sentirse bien con esto”, sentenció el autor.

De hecho, Brubaker aseguró que no tiene una mala relación con las personas que comandan o participan en las producciones de Marvel Studios, sin embargo, habrían otros elementos de tope (especialmente en el lado de las publicaciones) en un pago justo para los creadores de cómics.

“Es extraño que sean tan poco generosos conmigo. Es especialmente extraño porque muchos de ellos son amigos míos. O personas que pensé que eran mis amigos”, señaló Brubaker.

“Hay una mentalidad corporativa. En este momento, alguien dentro de Marvel Publishing en algún lugar está viendo esto y se ríe de que creo que me estafaron”, agregó. “Hay personas que piensan que es gracioso que no esté contento con eso. Lo sé con certeza porque los he visto ser así con otras personas en persona”.

“Miro esos créditos y están todos estos otros productores ejecutivos que estaban en el nivel editorial y que no tenían nada que ver con eso. Sé cuánto gana ese crédito de productor ejecutivo en un programa de televisión en Disney+. Estas personas han ganado mucho dinero con cosas que Steve y yo hicimos”, concluyó.

Pese a que Ed Brubaker no ha dudado en expresar sus reparos con las regalías por las películas y series de Marvel Studios, él no es el único creador de cómics que ha levantado la voz al respecto y, por ejemplo, Jim Starlin y Alex Ross también han hablado de su descontento con la manera en que este y otros estudios compensan (o no) a los responsables de elementos de los cómics que llevan a la pantalla en sus adaptaciones.