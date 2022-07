El director de Gremlins cree que Baby Yoda es una copia “desvergonzada” de Gizmo

Joe Dante, director de las películas de Gremlins, aseguró que no existe un simple parecido entre Baby Yoda, el exitoso nuevo personaje de la saga de Star Wars que debutó en The Mandalorian, y una de sus creaciones.

En conversación con San Francisco Chronicle, el director planteó que el personaje de Star Wars fue “completamente robado” en su creación a partir de lo que es Gizmo, la adorable criatura al centro de todas las historias de Gremlins.

“Creo que la longevidad de Gremlins es realmente la clave de este personaje (Gizmo), que es esencialmente como un bebé. Eso me lleva, por supuesto, al asunto de Baby Yoda, que es completamente robado y simplemente copiado. Desvergonzadamente, podría pensar”, dijo Dante.

Obviamente existen similaridades entre el diseño y la forma de usar a ambos personajes como parte del relato y a eso es lo que apunta el director. Y obviamente el tema será debate entre los fans de ambas sagas, aunque existen varios memes al respecto.

Tengan en cuenta que Baby Yoda será parte de la tercera temporada de The Mandalorian mientras que Gizmo protagonizará una serie animada llamada Gremlins: Secrets of the Mogwai.