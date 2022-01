El futuro de Call of Duty está garantizado en Playstation hasta al menos el año 2023

La histórica adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft despertó múltiples dudas, incluyendo aquellas relacionadas al futuro de la franquicia de Call of Duty, una de las más populares en la industria de los videojuegos.

Pero aunque el jefe de Xbox prometió que Microsoft honrará todos los acuerdos preexistentes entre Activision y Sony, la compañía detrás de Playstation, nada garantiza que títulos como Call of Duty se mantengan como opciones multiplataforma. De hecho, existen alrededor de 70 mil millones de razones que sustentan un futuro en el que Microsoft resguarde a sus nuevas marcas.

Aún así, un nuevo reporte de Bloomberg indica que los lanzamientos de Call of Duty estarán disponibles en Playstation al menos durante este año y el próximo. No solo eso, una nueva versión de Call of Duty: Warzone también llegará a PS5.

Los lanzamientos asegurados hasta el año 2023 se deben a un trato ya existente entre Activision y Sony. De acuerdo a las fuentes del portal, dicho acuerdo se mantendrá en vigencia “por al menos los próximos dos años”.

En ese sentido, el próximo Call of Duty actualmente está siendo desarrollado por el estudio Infinity Ward (Los mismos de Modern Warfare), mientras que el estudio Treyarch (Black Ops Cold War) se encargará del juego del próximo año.

¿Qué sucederá después? Todo es incierto, pero la apuesta apunta a que Microsoft inevitablemente hará que Xbox y Windows sea el único hogar de gran parte de las marcas de Activision Blizzard.