El showrunner de The Boys confirmó cuál será el rol de The Deep en la tercera temporada

La segunda temporada de The Boys recién terminó la semana pasada por lo que obviamente todavía queda un largo camino por recorrer de cara al tercer ciclo de la serie. No obstante, para hacer más llevadera esa espera, durante los últimos días los responsables del programa se han dedicado a anticipar distintos puntos de lo que pasará en los próximos capítulos.

Así, aunque obviamente aún no existe una sinopsis oficial ni nada por el estilo, en una reciente entrevista con The Hollwyood Reporter el showrunner de The Boys, Eric Kripke, confirmó cuál será el rol de The Deep en la tercera temporada.

[Spoilers de la segunda temporada The Boys a continuación]

En la segunda temporada de The Boys, The Deep se sumó a la extraña organización llamada the Church of the Collective con esperanzas de reincorporarse a The Seven. Sin embargo, a raíz de todo lo que sucedió con Stormfront, eventualmente esa organización solo consiguió que A-Train volviera a formar parte del grupo de superhéroes de Vought y The Deep se marchó indignado del culto.

A raíz de eso lo que pasará con The Deep en la tercera temporada quedó un poco en el aire, sin embargo, el showrunner de The Boys confirmó lo que algunos ya sospechaban: el personaje interpretado por Chace Crawford arremeterá contra ese culto en los próximos episodios.

“(The Church of the Collective) es algo que se nos ocurrió. Es una combinación de un par de cultos o religiones marginales de Hollywood”, explicó Kripke. “Hay un poco de NXIVM ahí. Todo el mundo dice: ‘Oh, eso es Cienciología’. En realidad, es un batido de varios tipos diferentes”.

“Sobre todo surgió porque nos encanta escribir para The Deep. Para nosotros The Deep es Forrest Gump de las tendencias de Hollywood. Entonces, en la primera temporada, se vio envuelto en un momento #MeToo. Y en la segunda temporada, pensamos:'“Está bien, debería ser como Allison Mack y unirse a una secta'. Y luego, en la tercera temporada, será como Leah Remini en la lucha contra el culto”, añadió. “Él seguirá soplándose a través de estos diferentes puntos de Hollywood".

Pero mientras ese punto esta claro, por ahora es todo un misterio cómo se entrelazará la batalla de The Deep contra The Church of the Collective con otros elementos de la tercera temporada como la ira de Homelander y la presentación de Soldier Boy.

La tercera temporada de The Boys arrancará con un episodio llamado “Venganza” y planea comenzar sus filmaciones a inicios de 2021.