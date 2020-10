Antony Starr advirtió que Homelander será un “maníaco homicida” en la tercera temporada de The Boys

Homelander está lejos de ser el héroe que las personas que habitan en el mundo de The Boys creen que es. Pero ¿podría el líder de The Seven ser aún más malvado en su versión televisiva? De acuerdo al actor que lo interpreta, Antony Starr, en la tercera temporada de The Boys veremos un lado aún más crudo de Homelander.

[Spoilers del final de la segunda temporada de The Boys a continuación]

La segunda temporada de The Boys concluyó con un Homelander que fue derrotado por las amenazas de Queen Mave y que ante la “muerte” de Stormfront evidentemente comenzó a perder su cordura.

En ese sentido, en una entrevista con Collider a raíz del final de temporada, Antony Starr tanteó que esos eventos obviamente tendrán consecuencias para su personaje y que en la tercera temporada este será aún más peligroso.

“Hay dos palabras que Eric (Kripke, showrunner de The Boys) me ha dicho sobre la temporada 3”, dijo Starr. “Su descripción para la temporada 3 de Homelander fue: ‘Dos palabras, maníaco homicida’. Eso es todo lo que sé”.

“De hecho, estoy deseando ver a Homelander sin correa”, añadió Starr. “Será muy divertido verlo desquiciado y vengativo. Si miras el final de la temporada 2, algunas personas deberían estar más asustadas que otras, seguro. William Butcher siempre debería tener una alarma sonando en su cabeza, y creo que otras personas se han puesto firmemente en la línea de fuego para la temporada 3. Debería ser muy divertido”.

Por supuesto, a lo largo de la serie Homelander no ha estado lejos de ser un maniaco, pero la idea de que el personaje sea descrito solo con esas palabras ya añade una dosis de intriga y porque no decirlo, temor, para la próxima entrega de la serie.