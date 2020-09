El título de Borat 2 apunta al “regalo de un mono pornográfico” al vicepresidente de Estados Unidos

El título completo de la primera película de Borat protagonizada por Sacha Baron Cohen fue uno bastante largo: Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan. O traducido al español: Borat: lecciones culturales de Estados Unidos para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán.

Dicho título dejaba completamente en claro el trasfondo de la sátira, pues las lecciones culturales dejaban al descubierto un lado de Estados Unidos que no siempre está puesto en el tapete. Y en ese sentido, el título de la secuela también deja en claro hacia dónde avanzará todo, siendo aún más largo que el de la obra original..

Según consta en The Film Stage, el título de la nueva película será: Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan. Es decir, en español vendría a ser: Borat: El regalo de un mono pornográfico al Vicepresidente Michael Pence para beneficio de la nación recientemente disminuida de Kazajstán.

Dicho titular de inmediato apunta al foco en el gobierno de Donald Trump y sus partidarios. En el pasado ya hubo reportes de acciones que llevó Sacha Baron Cohen, incluida una intervención en un mitín racista de ultraderecha.

También se ha dicho que la película básicamente presentará a Sacha Baron Cohen interpretando a un Borat que a su vez comienza a hacerse pasar por Sacha Baron Cohen, en su búsqueda de recapturar el éxito que perdió tras todos los años que han pasado desde la primera película. De ahí que desde ya pueden esperar que todo sea aún más meta.