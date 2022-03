En el cine y la TV: Director de Moon Knight abordó el trabajo de Marvel Studios con sus personajes

A pesar del éxito que tuvo la serie, como el primer proyecto de Marvel Studios exclusivo del streaming Disney+, hubiese sido fácil esperar que Wandavision diese pie a una segunda temporada.

Pero la decisión final apuntará a todo lo contrario, y así lo ha hecho saber la propia actriz Elizabeth Olsen, ya que la Bruja Escarlata continuará su historia en la pantalla grande - en lo que será la próxima película del Doctor Strange - mientras que por ahora se desconoce completamente qué será de la Vision.

En ese escenario, uno de los directores de la serie de Moon Knight, Mohamed Diab, reafirmó que WandaVision no tendrá una nueva temporada, pero recalcó que eso también es positivo para el MCU.

“Es como un mundo alocado. Inclusive con series exitosas como Wandavision, en Marvel no van a hacer una segunda temporada. Ella saltó a una película. Quizás ella va a volver o no. No lo sé y eso es excitante”, recalcó el realizador en conversación con SFX Magazine.

Por ahora en Marvel Studios no han dado a conocer qué depara para el futuro del MCU, ya que más allá de algunos proyectos anunciados, como será la película de Los Cuatro Fantásticos, no han revelado si mantendrán la idea de que algún proyecto tomará el relevo de las películas de Los Vengadores para actuar como el eje central en el que todo se desarrolla.

En ese sentido, Diab expresó que por su puesto también está interesado en que Moon Knight de el salto a la pantalla grande, sin embargo tiene claro que eso no significaría que siempre permanezca ahí. “Yo sueño y deseo una película, pero con Marvel, la forma en que lo hacen, no es como que te gradúas para tener una película. Puedes ir ahí o llegar a una serie y volver”, expresó el director.

“Pero puedo asegurarles que veo a Moon Knight por los próximos 10 años, no solo en la próxima película”, dice. “Es un personaje muy interesante. Es probablemente el personaje más interesante que cualquier actor pueda interpretar. Oscar está haciendo un gran trabajo. A la gente ya le gusta incluso desde el tráiler. Creo que la serie va a resonar en la gente, así que veo que se quedará”. por mucho tiempo”, pronosticó Diab.