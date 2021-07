En septiembre llegará F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, un metroidvania furro mecanizado

Como parte del reciente evento State of Play, uno de los títulos presentado fue F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, un videojuego de plataforma no lineal, un estilo más conocido como metroidvania, que es protagonizado por animales antropomórficos.

Con un lanzamiento previsto para el 7 de septiembre, en las consolas de Playstation y en PC a través de Steam, el videojuego nos trasladará a un mundo peludo destruido por una invasión mecanizada.

Será ahí que Rayton, un exsoldado de la resistencia con apariencia de conejo humanizado, saldrá de su aislamiento luego de que su amigo es atrapado por la legión de las máquinas que hicieron caer a su ciudad que era habitada por estos animales. A partir de ahí, y disparando a todo lo que se mueva, Rayton se abre paso a través de una conspiración que involucra a la mafia, los rebeldes e inclusive los enemigos mecanizados.

El juego es desarrollado por el estudio chino TI Games y el siguiente es su tráiler.