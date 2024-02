Escritor de la serie animada de Spider-Man de los 90′ también quiere un regreso del personaje: “Lo único que tienen que hacer es llamarme”

Cada vez falta menos para la llegada de X-Men ‘97, la continuación de la clásica serie animada de los 90′ y mientras muchos esperan por su regreso, el escritor principal de otra serie de la época también quiere un regreso similar.

Estámos hablando de John Semper Jr., quien fue el escritor principal de Spider-Man: The Animated Series, producción que se emitió entre 1994 y 1998 y tuvo más de un crossover con la serie de X-Men.

”Todo lo que tienen que hacer es llamarme. Estoy aquí y ciertamente consideraría hacerlo”, respondió a través de Twitter, tras ser consultado si continuaría con la historia tal como está ocurriendo con X-Men.

En cuanto a X-Men ‘97, esta serie traerá de regreso a los hombres X, esta vez sin el profesor Charles Xavier y tiene programado su estreno para el próximo 20 de marzo a través de Disney+.

“Storm y Wolverine intentan continuar con los X-Men. Magneto entra y quiere dar un paso al frente por Charles Xavier. Mr. Siniestro llega para intentar acabar con los X-Men de una vez por todas”, informa la descripción de la serie.

X-Men ‘97 contará con Beau DeMayo (Nightmare of the Wolf) como guionista principal y ya fue renovada para una segunda temporada.