El regreso de un clásico: dan a conocer el tráiler oficial de X-Men ‘97

Regresa un clásico de los 90′ y es que durante la jornada de este jueves desde Marvel dieron a conocer el tráiler oficial de X-Men ‘97, la producción que viene a continuar con la aclamada serie animada de los 90.

Esta nueva serie que traerá de regreso a los hombres X, esta vez sin el profesor Charles Xavier tiene programado su estreno para el próximo 20 de marzo a través de Disney+.

El tráiler llega cargado de nostalgia con la clásica canción de apertura que tenía la serie original y con un vistazo a los diferentes personajes que regresarán una vez más a la acción.

“Storm y Wolverine intentan continuar con los X-Men. Magneto entra y quiere dar un paso al frente por Charles Xavier. Mr. Siniestro llega para intentar acabar con los X-Men de una vez por todas”, informa la descripción de la serie.

X-Men ‘97 contará con Beau DeMayo (Nightmare of the Wolf) como guionista principal y ya fue renovada para una segunda temporada.