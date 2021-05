Esta es la otra versión que se consideró para la batalla final de The Mitchells vs the Machines

¿Ya vieron The Mitchells vs the Machines? La nueva película de Sony Pictures Animation se estrenó a fines de abril en Netflix y aparentemente ha dejado a varias personas satisfechas e incluso encantadas con su propuesta.

Pero la buena recepción de la cinta producida por Phil Lord y Chris Miller no ha evitado que sus responsables hablen de un aspecto clave del proceso de realización y cuenten qué elementos optaron por dejar fuera de la historia de la Familia Mitchell.

Así, durante esta semana Guillermo Martinez, el jefe de historia de The Mitchells vs the Machines, reveló la otra versión que se consideró para la batalla final de la película.

Por supuesto, si aún no ven The Mitchells vs the Machines, a continuación encontrarán spoilers.

En la batalla final de The Mitchells vs the Machines, Katie ingresa a una estructura que flotaba sobre Silicon Valley para derrotar a PAL y, después de que el teléfono cae de las alturas, Monchi (el pug con los extraños ojos) es quien da el golpe final y sin querer envía a la antagonista a un vaso de agua.

Pero en el video con animación preliminar que reveló Martinez, todo eso sucedía de una manera diferente y la familia no solo se enfrentaba a una versión robótica gigante de PAL, sino que la reconciliación entre Katie y su padre se daba de forma diferente y Monchi ni siquiera era un factor.

Si quieren conocer más detalles, pueden ver por su cuenta la escena a continuación:

En su tweet, Martinez dice que esa es una de las tres secuencias que más extraña en la película, apuntando a que probablemente algún día surgirán más secuencias eliminadas de The Mitchells vs the Machines.