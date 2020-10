Estos serán los integrantes de la Liga de la Justicia en Future State

Durante esta semana DC Comics finalmente anunció a Future State, su nuevo evento que básicamente tomará la idea que había sido concebida como “Generation Five” y la ajustará para presentar nuevas historias ambientadas en el futuro del Universo DC.

Dichas historias que llegarán de la mano de varios cómics que serán publicados entre enero y febrero de 2021 y obviamente introducirán a personajes nuevos y darán pie a nuevas formaciones de equipos conocidos.

Así, por ejemplo, en Future State los fanáticos de DC tendrán la oportunidad de conocer a una nueva la Liga de la Justicia que incluirá tanto a personajes conocidos como héroes nuevos.

En ese sentido, si bien aún falta para la publicación de Future State, continuación los invitamos a conocer a los miembros de esta versión del equipo.

Superman

Partamos por lo más sencillo, el Superman de Future State y por ende el hombre de acero que será parte de la Liga de la Justicia de ese futuro será Jonathan Kent, el hijo de Clark Kent y Lois Lane, quién asumirá definitivamente el rol de Superman en la ausencia de su padre (*). Todo mientras también emprenderá una particular cruzada para mantener a salvo a Metrópolis que lo pondrá en confrontación directa con Kara Zor-El, quien este mundo futuro se hará llamar Superwoman.

[* En el futuro de Future State Superman/Clark Kent estará Warworld, donde luchará como gladiador en los pozos mortales de Mongul. Una historia que será explorada en el cómic Superman: Worlds of War]

Wonder Woman

Mientras el rol de Superman en Future State será ocupado por un personaje conocido, el papel de Wonder Woman recaerá en las manos de una nueva heroína.

Si bien Diana seguirá rondando en ese futuro, en la Liga de la Justicia de Future State el rol de Wonder Woman será asumido por Yara Flor, una mujer brasileña que aparentemente también estará ligada las amazonas.

La historia de Yara Flor en Future State no solo será explorada en las aventuras de la Liga, sino que también se abordará en su propio cómic (Future State: Wonder Woman por Joelle Jones) y una entrega junto a Jonathan Kent que bajo el título Future State: Superman/Wonder Woman seguirá a al dúo mientras intentan dejar de lado sus diferencias para salvar a sus respectivas ciudades.

Batman

Completando a la “trinidad” de Future State estará el nuevo Batman, un personaje cuya identidad bajo la máscara aún no ha sido revelada de manera oficial por DC y quién se especula que sería Luke Fox o Time Fox.

Este nuevo Batman será el mismo que protagonizará Future State: The Next Batman, el cómic que estará a cargo de John Ridley y Nick Derington, y quien se especula que podría tener una relación con Wonder Woman (Diana).

Pero por ahora lo único claro es que el nuevo Batman formará parte de esta Liga de la Justicia del Futuro y asumirá el rol de murciélago tras la supuesta muerte de Bruce Wayne.

Green Lantern

Una formación de Liga de la Justicia no está completa sin un portador del anillo y en Future State el rol de Green Lantern será ocupado por Sojourner “Jo” Mullein, la protagonista del cómic Far Sector de N.K. Jemisin y Jamal Campbell.

Flash

En cuanto a los velocistas por ahora solo se sabe que la Liga de la Justicia de Future State incluirá a “un nuevo Flash del Multiverso”, pero la identidad de aquel personaje aún no ha sido revelada.

Aquawoman

Si bien podría parecer que Jo Mullein y Jonathan Kent son las principales caras conocidas de la nueva Liga de la Justicia, la formación de este equipo también incluirá a un personaje que ya se ha establecido en el presente del Universo DC pero que es relativamente nuevo: Andy Curry.

Por supuesto, Andy Curry es la hija de Arthur Curry/Aquaman y Mera. En ese sentido, aunque hasta ahora se ha explorado poco de este personaje, Future State no solo promete poner a la hija de Aquaman en la Liga de la Justicia, sino que también mostrará su entrenamiento junto a Jackson Hyde en Future State: Aquaman de Brandon Thomas y Daniel Sampere.

En el marco del próximo evento de DC esta Liga de la Justicia se reunirá para protagonizar Future State: Justice League, un cómic escrito por Joshua Williamson que tendrá dibujos de Marcio Takara y mostrará al equipo que tratando de descifrar qué pasó en el asesinato de sus principales adversarios.

Future State comenzará en enero de 2021.