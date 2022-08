Ezra Miller se disculpó por sus comportamientos: “Estoy sufriendo problemas de salud mental complejos”

Ezra Miller finalmente se pronunció sobre las polémicas que ha protagonizado durante los últimos meses. Aunque el protagonista de la película de The Flash no abordó directamente los incidentes que involucran desde detenciones en Vermont y Hawái hasta preocupantes reportes sobre su conducta, en una declaración Miller aseguró que estaría pasando por problemas de salud mental.

Mediante un testimonio para el portal Variety, Miller contó que decidió buscar tratamiento para lidiar con sus problemas de salud.

“Habiendo pasado recientemente por un momento de crisis intensa, ahora entiendo que estoy sufriendo problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento continuo”, señaló Miller. “Quiero disculparme con todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura y productiva en mi vida”.

Esta declaración de Miller no solo llega días después de una reciente acusación por un robo, sino que también se da tras los reportes sobre los planes de Warner Bros para la película de The Flash. Recuerden que aunque el estudio seguiría comprometido con estrenar esa cinta durante 2023, días atrás se señaló que el tipo de lanzamiento dependería de las polémicas de Miller.

En ese sentido, la búsqueda de ayuda por parte del actor podría entregarle a Warner Bros el primer escenario: uno donde la película de Flash tendría una promoción limitada y llegaría a los cines en junio de 2023 como se ha planeado. Todo tras una potencial entrevista del intérprete para aclarar sus comportamientos.

Pero claro, lo que suceda en última instancia también dependerá de la ayuda que consiga Miller y cómo se resuelvan las causas legales en su contra.