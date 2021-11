Gal Gadot confirmó que Lynda Carter será parte de Wonder Woman 3

Pese a que Patty Jenkins ya lo había tanteado en el contexto del DC FanDome 2021, Gal Gadot finalmente confirmó que Lynda Carter será parte de Wonder Woman 3.

En una reciente conversación con The Hollywood Reporter, la actriz que protagoniza las películas de la amazona ratificó la participación de Carter en la próxima entrega que ya está en desarrollo de la mano de Warner Bros.

“En primer lugar, Lynda me ha guiado desde el primer momento en que me eligieron como Wonder Woman. Ella siempre estaba ahí, hablando conmigo, dándome consejos y todo”, dijo Gadot. “Ella es una verdadera campeona de lo que Patty y yo hemos estado haciendo, y fue muy genial que logramos encontrar la oportunidad adecuada para llevarla a la última película y ahora a la tercera”.

Como recordarán, en la escena post-créditos de Wonder Woman 1984, Carter apareció como Asteria, la guerrera amazona que se sacrificó por sus hermanas y fue la portadora original de la armadura dorada que Diana usó en esa película.

En ese sentido, como aún no hay claridad respecto al papel que Asteria jugará en la nueva película, Gadot solo se limitó a anticipar la participación de Carter agregando que será “incluso mejor esta vez”.

“La quiero mucho. La amo mucho”, concluyó Gadot sobre la actriz que protagonizó la serie de Wonder Woman entre 1975 y 1979.

Wonder Woman 3 aún no tiene una fecha de estreno, sin embargo, su guión ya está avanzando.