Jake Gyllenhaal protagonizará la película de Prophet

Una nueva producción basada en las publicaciones de Image Comics está tomando forma. Se trata de una nueva película centrada en Prophet, el personaje creado por Rob Liefeld en 1992.

Esta nueva cinta está avanzando bajo el amparo de Studio 8 y recientemente comenzó a tomar impulso al asegurar a Jake Gyllenhaal como su protagonista.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el actor que ya incursionó en las adaptaciones de cómics de la mano de Spider-Man: Far From Home, tendrá la misión de interpretar a John Prophet en esta nueva película. Todo mientras Marc Guggenheim, guionista y productor de las series del Arrowverso, estará a cargo del guión y Sam Hargrave, el director de Extraction, tendrá la misión de comandar esta apuesta.

Según The Hollywood Reporter, en la película de Prophet, el personaje titular se “ofrecerá como voluntario para un experimento alemán cerca del final de la Segunda Guerra Mundial con el fin de alimentar a su familia. Después de que un bombardeo lo entierra vivo y lo atrapa bajo tierra durante 20 años, se despierta en 1965, donde las cosas no van muy bien para él. El mundo ha seguido adelante sin él, su hija está resentida con él y los agentes de la KGB lo perseguirán para crear super-soldados a partir de su sangre”.

La película de Prophet aún no tiene una fecha de estreno.