Keanu Reeves confirmó que se ha reunido con el presidente de Marvel Studios: “Tenemos que encontrar algo”

Probablemente durante los últimos años se han topado con más de algún rumor sobre un supuesto papel para Keanu Reeves en el MCU. Pero aunque hasta ahora nada se ha concretado, recientemente el propio actor reafirmó que eventualmente podría sumarse a aquella franquicia.

En una entrevista con el portal Comicbook a propósito del estreno de The Matrix 4, Reeves fue consultado si efectivamente conocía al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y si tenía en mente a algún personaje que le gustaría interpretar en el MCU.

“Todavía no hemos (encontrado) un personaje”, dijo Reeves. “Nos conocimos, y (Kevin Feige) es un gato genial. Sí. Pero no, no tenemos nada, tenemos que encontrar algo”.

En 2019 el propio presidente de Marvel Studios, Kevin Feige contó que conversaba con el intérprete de Neo sobre cada proyecto que realizaban en esa división de Disney. Así, aunque todavía no se concreta nada, la posibilidad de que Reeves tenga un papel en aquella franquicia de superhéroes sigue presente considerando que tiempo atrás el actor había dicho que “sería un honor” ser parte de esas producciones y que hasta ahora Wanrer Bros no habría aceptado sus peticiones para regresar como Constantine.