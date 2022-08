La guionista de She-Hulk reveló que la nueva serie de Marvel Studios no pudo incluir a Spider-Man

Aunque por cortesía de un acuerdo especial Spider-Man ha aparecido en películas de Marvel Studios como Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, los derechos del personaje siguen en manos de Sony por lo que la compañía comandada por Kevin Feige todavía no puede hacer y deshacer con el arácnido.

Y un ejemplo de eso es lo que habría sucedido durante el desarrollo de She-Hulk: Attorney at Law ya que según reveló Jessica Gao, la guionista principal de esa nueva serie, el equipo creativo de la historia de Jennifer Walters no fue autorizado para incluir a Spider-Man en el programa.

En una entrevista con el portal The Direct, Gao habló sobre cómo la serie lidió con el tema de los personajes que podían aparecer o no en su trama considerando que ya está confirmado que She-Hulk incluirá participaciones de Hulk, Abominación, Wong y Daredevil.

“Queríamos muchos personajes de los cómics para situaciones divertidas en las que pudiéramos presentar un personaje y pensar en razones divertidas por las que estarían en problemas legales”, dijo Gao. “Pero había muchos de personajes que eran de los comics que no podíamos usar ya sea por un tema de derechos o hubo un par de veces que fue por Marvel (y) todo lo que decían es que tenían otros planes”.

Pero aparentemente Spider-Man y las figuras de su universo no pudieron ser parte de She-Hulk por otras razones.

“Diré que el único personaje de MCU que realmente desanimó a muchos de los escritores en nuestra sala que no pudimos usar fue Spider-Man y cualquier persona involucrada en el universo de Spider-Man. (Nos desanimó) porque teníamos muchos fans de Spider-Man en la sala (de escritores)”, añadió Gao.

La escritora no explicó si aquellas intenciones de incluir a Spider-Man en She-Hulk llegaron más allá de una idea o un anhelo, por lo que por ahora es un misterio cómo habría sido la hipotética participación del héroe en esa serie siguiendo lo que sucedió en Spider-Man: No Way Home.

De hecho, aunque Sony tendría planes para Spider-Man 4 y toda una nueva trilogía con Tom Holland, aquella película aún no se anuncia oficialmente por lo que el retorno de Spidey a la pantalla aún está en duda.