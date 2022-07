Tom Holland todavía no firmaría un contrato para realizar otra trilogía de Spider-Man

Pese a que en muchos sentidos Spider-Man: No Way Home cerró la historia del arácnido que se comenzó a construir en el MCU con Capitán América: Civil War, desde el debut de la tercera cinta en solitario del Spidey de Tom Holland se ha discutido la posibilidad del desarrollo de una cuarta película e incluso toda una nueva trilogía para esa versión del personaje.

No obstante, aunque desde Sony pretenderían volver a contar con Tom Holland, Zendaya y el director Jon Watts para más cintas de Spidey, un nuevo reporte dice que el actor detrás de Peter Parker aún no sellaría un contrato para asegurar su regreso.

En un artículo sobre el panorama actual de la industria cinematográfica el portal The Ankler abordó el estado de Sony señalando que “si bien hay planes en marcha para otra trilogía de Spidey protagonizada por Tom Holland, no creo que haya firmado un acuerdo todavía, por lo que esos planes no son oficiales por ahora”.

No obstante, aunque los planes para otra trilogía de Spider-Man no serían oficiales aún, el mismo reporte de The Ankler enfatiza que solo faltaría que Holland acepte porque desde Sony están comprometidos a seguir con su versión del héroe arácnido.

“Estoy seguro de que más aventuras de Spidey con Holland son una prioridad para Rothman y compañía, que también cuenta con él como ancla de su incipiente franquicia Uncharted”, indicó el portal.

Por ahora se desconoce cuándo podría anunciarse el futuro cinematográfico de las películas live-action de Spider-Man y tampoco hay claridad respecto a qué faltaría para que Holland firmase un contrato. No obstante, es importante recordar que más allá de indicar que quería un descanso después de un par de años bastante ocupados, en varias oportunidades Holland ha señalado que quiere seguir interpretando a Spider-Man.