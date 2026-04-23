Dos aviones chocan en pista del Aeropuerto de Santiago

La noche de este miércoles, dos aviones comerciales chocaron en la losa de maniobras del Aeropuerto de Santiago, en la comuna de Pudahuel.

De acuerdo a lo recopilado, ambas aeronaves -una de Latam y la otra de Aerolíneas Argentinas- se disponían a iniciar su despegue, una de ellas con dirección a Brasil, pero el choque obligó a evacuar a los pasajeros hasta la terminal aérea y a reprogramar los vuelos.

Según el relato de uno de los pasajeros, uno de los aviones golpeó al otro con una de sus alas a la parte posterior de la otra aeronave, según recoge Radio ADN.

El hecho fue confirmado posteriormente por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que señaló que el incidente no dejó a pasajeros lesionados.

De acuerdo al organismo, el choque fue “entre un avión B737 de Aerolíneas Argentinas y un avión A321 LATAM”.

Además, confirmaron su despliegue para iniciar las investigaciones respectivas por el hecho.