Dos aviones chocan en pista del Aeropuerto de Santiago
La DGAC iniciará la investigación sobre las causas del incidente que no dejó a pasajeros lesionados.
La noche de este miércoles, dos aviones comerciales chocaron en la losa de maniobras del Aeropuerto de Santiago, en la comuna de Pudahuel.
De acuerdo a lo recopilado, ambas aeronaves -una de Latam y la otra de Aerolíneas Argentinas- se disponían a iniciar su despegue, una de ellas con dirección a Brasil, pero el choque obligó a evacuar a los pasajeros hasta la terminal aérea y a reprogramar los vuelos.
Según el relato de uno de los pasajeros, uno de los aviones golpeó al otro con una de sus alas a la parte posterior de la otra aeronave, según recoge Radio ADN.
El hecho fue confirmado posteriormente por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que señaló que el incidente no dejó a pasajeros lesionados.
De acuerdo al organismo, el choque fue “entre un avión B737 de Aerolíneas Argentinas y un avión A321 LATAM”.
Además, confirmaron su despliegue para iniciar las investigaciones respectivas por el hecho.
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