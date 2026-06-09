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    El paso de Poduje por el Encuentro Nacional de Alcaldes: recibimiento de “rockstar” y un intento por aquietar las aguas

    En el seminario con los jefes comunales, el ministro bajó las tensiones por la propuesta del cambio a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que alcaldes han alertado podría

    Por 
    Luciano Jiménez
    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

    El Encuentro Nacional de Alcaldes organizado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ACHM) la semana pasada en La Serena sirvió como una nueva instancia para el despliegue del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en medio de la tensión que tienen los alcaldes con el gobierno.

    Los jefes comunales han tenido diferencias con el Ejecutivo particularmente por dos temas: la propuesta de la megarreforma de exención de contribuciones a mayores de 65 años que impactará en menores recursos a los municipios, y la idea de cambiar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que alcaldes han acusado podría incentivar a más guetos verticales.

    En ese contexto llegó Poduje al seminario. Pese a las tensiones, varios alcaldes dicen que fue bien recibido. “Era un rockstar”, señala uno, recalcando que incluso le ganó en el “aplausómetro” al Presidente José Antonio Kast, que también se hizo presente en el evento. A través de la AChM, los jefes comunales le regalaron un chamanto, además de un reconocimiento durante un almuerzo de camaradería.

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    Durante su intervención, el ministro hizo un llamado a la calma a los alcaldes, intentando aplazar los ánimos definitivamente: “Lo que les digo ahora -y les he dicho a todos los alcaldes-, es que estamos abiertos a conversar con todos (...) Queremos trabajar con ustedes”.

    Luego aludió a la situación particular de Estación Central y sus guetos verticales: “No queremos eso, yo lo critiqué. Jamás vamos a aprobar algo como lo que ocurrió en Estación Central”. Tras su frase fue ovacionado por los alcaldes.

    “Dentro de lo que se conversó con todos los alcaldes aparece el rechazo absoluto a la modificación de la OGUC. Esto significaría un importante daño al trabajo que realizan los municipios”, asegura el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (ind.-FA).

    Y agrega: “El ministro Poduje hizo referencia a este tema, diciendo que entendía la preocupación y que quería dar claridad que casos como el de Estación Central no se debiesen a volver a repetir y que él iba a propiciar espacios de diálogo”.

    Felipe Muñoz, alcalde de Estación Central. Foto: Mario Téllez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    El tema ha marcado diferencias entre Poduje y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, porque si bien la propuesta se concretó a través de una consulta ciudadana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no pocos han hecho notar que la propuesta ha sido impulsada por Teatinos 120.

    El ministro Poduje definió que mantendrá el plazo del 26 de junio para contestar las cerca de 200 observaciones que se hizo a la consulta ciudadana.

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje.

    Según asistentes a la cita, el Presidente Kast también aludió a los cambios a las OGUC para intentar contener las tensiones, y empoderó a Poduje destacando que ha sostenido reuniones con los alcaldes de Puente Alto y La Pintana, entre otros.

    En todo caso, el ministro de Vivienda también ha dicho que para evitar incentivar los guetos verticales existen otras medidas de regulación, entre ellas regular la altura máxima de los edificios y también respetar el plano regulador comunal de cada zona.

    En su paso por La Serena el ministro también aprovechó para reunirse con la alcaldesa de esa comuna, y más brevemente con su par de San Bernardo. Varios jefes comunales han dicho que están preocupados por el cambio a la OGUC, entre ellos Providencia, San Miguel, Renca y Ñuñoa. Justamente, ese tema, sumado a las contribuciones, ha servido para articular a alcaldes de distinto signo político en contra de las medidas del gobierno.

    Más sobre:Iván PodujeOGUCMinisterio de Vivienda y UrbanismoAlcaldes

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