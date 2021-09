La tercera temporada de The Movies That Made Us llegará en octubre a Netflix y abordará varios clásicos del terror

La segunda temporada de The Movies That Made Us se estrenó un par de meses atrás, sin embargo, Netflix ya está listo para lanzar un nuevo ciclo de la popular serie documental.

Así, durante esta semana el streaming comenzó a presentar un adelanto para la tercera temporada de The Movies That Made Us en su plataforma.

Ese adelanto no solo establece que el nuevo ciclo del programa estará disponible desde el 12 de octubre en Netflix, sino que también revela qué películas serán parte de su propuesta.

Como pueden imaginar, teniendo en cuenta que octubre es el mes de Halloween, la tercera temporada de The Movies That Made Us abordará la realización de varios clásicos del terror y sus episodios incluirán a Aliens, Halloween, A Nightmare on Elm Street y Viernes 13.

Pero eso no será todo, porque para abordar un poco de comedia este nuevo ciclo también tratará a Un Príncipe en Nueva York. Todo mientras que por el lado de la ciencia ficción también se hablará sobre la realización de Robocop y también se añadirán a este ciclo los episodios que ya se lanzaron en el contexto de navidad sobre Elf y The Nightmare Before Christmas

La tercera temporada de The Movies That Made Us se estrenará el 12 de octubre a través de Netflix y aunque su tráiler aún no está en YouTube, pueden verlo directamente en Netflix en este enlace.