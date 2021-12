La venganza ha llegado en el nuevo tráiler internacional de The Batman

En medio de los reportes sobre las pruebas de dos cortes diferentes de la película, Warner Bros dio a conocer un nuevo tráiler de The Batman.

Este adelanto lanzado para el mercado japonés incluye varias escenas que ya aparecieron en el tráiler del DC FanDome 2021, sin embargo, también presenta algunas secuencias nuevas que incluyen desde una advertencia de Alfred Pennyworth (Andy Serkis), pasando por un poco más de las acciones de Riddler (Paul Dano), hasta obviamente otros vistazos al Batman de Robert Pattinson.

The Batman fue dirigida por Matt Reeves (Dawn of the Planet of the Apes) y, sin más preámbulos, puedes ver su nuevo avance aquí:

The Batman se estrenará en marzo de 2022 y recientemente su director prometió que será la cinta más aterradora del hombre murciélago hasta la fecha.